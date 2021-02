Trenduri de make-up pe care trebuie sa le incerci in 2021

2021 se anunta a fi un an al experimentelor in materie de make-up. Este posibil ca acest fapt sa se datoreze nevoii de adaptare la situatiile neprevazute care au marcat intregul an 2020. De asemenea, tonul dat de influenceri, vedete, dar si de platformele sociale precum Tik Tok isi lasa amprenta asupra tendintelor actuale. Echilibrul dintre lookurile naturale si culorile vibrante marcheaza inceputul unui an optimist si creativ. Iata cateva dintre ideile pe care trebuie sa le incerci in acest an:Parisul continua sa dea tonul in ceea ce priveste moda si trendurile. Probabil esti familiarizata cu stilul femeilor din Franta si naturaletea cu care acestea par sa gaseasca mereu o solutie sic, indiferent de crizele prin care trece intreaga lume. In acest an, buzele rosii romantice castiga popularitate, chiar daca in ultima vreme masca nu iti mai permite sa te bucuri de buzele rujate. Cu speranta ca in viitorul apropiat se va putea renunta la masti si te vei bucura din nou de un look care te reprezinta, asigura-te ca ai un ruj rosu hidratant in colectie. In materie de textura tenului, trebuie sa alegi un fond de ten cat mai light, care iti hidrateaza si lumineaza pielea. In afara de buze, aspectul natural al fetei este ceea ce defineste lookul parizian. Cat mai simplu, dar purtat cu incredere si fara efort.Momentul in care te trezesti si simti nevoia sa postezi un selfie cu descriereaeste exact atitudinea potrivita pentru 2021. Pielea sanatoasa, ingrijita cu solutii hidratante, creme cu protectie SPF ar putea fi cel mai potrivit accesoriu incepand cu aceasta primavara. Situatia cauzata de pandemie in 2020 te-a obisnuit probabil cu un look relaxat, pentru care nu depui prea mult efort. Partea importanta este grija pe care o ai pentru piele. Odata ce incepi sa te concentrezi pe aceasta, vei descoperi ca ai din ce in ce mai putina nevoie de make-up. O piele stralucitoare, fara imperfectiuni, poate aratadoar cu putin fond de ten si blush. Imperfectiunile trebuie tratate, dar daca acestea exista nu incerca mereu sa le ascunzi. Unul dintre trendurile mai putin obisnuite in 2021 sunt cearcanele create voluntar , prin machiaj. Acesta este unul dintre exemplele de influenta venita direct de pe Tik Tok, de la generatia Z.Machiajul natural este cel mai popular, dar accentele de culoare nu lipsesc. In special pentru ochi, care devin centrul atentiei cand porti masca, fardurile cu textura cremoasa in culori precum albastru sau verde sunt un must. Ochii expresivi te ajuta sa transmiti mai multa putere prin machiaj cand nu poti atrage atentia asupra intregii fete. Foloseste gene false, codite de randunica lungi si dramatice, dar si texturi stralucitoare. Nu iti fie teama sa fii cat mai glam, mai ales daca restul machiajului este modest. Posibilitatile pe care le ai la capitolul machiaj al ochilor iti permit sa depasesti toate asteptarile. De asemenea, nu astepta ocazii speciale pentru a fi glam. Nu ai nimic de pierdut cand alegi sa devii o printesa pentru o zi chiar din fata laptopului cand muncesti sau cand faci o vizita la supermarket.