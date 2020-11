Cum faci ca machiajul sa reziste mai mult cu tehnica jamsu, trucul coreean de beauty

Spray-urile de fixare a machiajului sunt un produs cosmetic banal pentru multe dintre noi, insa nu dau intotdeauna randamentul necesar. Cele care au intr-adevar efecte remarcabile ne golesc buzunarele, iar celelalte confera, in general, rezultate abia vizibile. Daca ti-am spune insa ca exista un truc de intensificare a rezistentei machiajului inspirat de cele mai ingrijite femei ale lumii, superbele coreene? Descopera in randurile de mai jos, trucul de beauty aplicat si de frumoasa Bella Hadid!Jamsu este o tehnica de fixare a machiajului super simpla, care nu costa nimic si presupune un efort minim. Ce trebuie practic sa faci? Sa scufunzi fata in apa rece, dupa ce ai acoperit tenul cu pudra in cantitate mare. Stai in apa timp de 15-30 de secunde si apoi continua cu aplicarea machiajului.Principiul a fost inspirat de tehnica coacerii, apa si pudra conlucrand pentru a creste rezistenta machiajului aplicat ulterior. Mai mult, Jamsu ofera si o finisare mata tenului, fara sebum, un aspect demn de un supermodel.Daca tot am adus in discutie cele mai frumoase femei ale lumii, iti spunem ca Bella Hadid este cea care a laudat prima aceasta tehnica. Modelul i-a povestit makeup artist-ului Huda Beauty, Huda Kattan, despre acest truc, iar ulterior aceasta din urma l-a exemplificat pe canalul sau de Youtube.Mai intai, Jamsu a devenit extrem de popular in Coreea, iar de atunci este imbratisat in intreaga lume. Printre adeptii sai se numara si beauty bloggerul Beauty Vixxen.Ce diferenta poate sa faca faptul ca iti scufunzi fata acoperita de pudra in apa rece, timp de cateva secunde? Imense, spune DivaHair.ro! Iata care sunt beneficiile acestei proceduri:- confera un aspect natural si fresh tenului, ce pare mai tanar si mai proaspat;- matifiaza pielea si o mentine mata pe tot parcursul zilei;- lasa o textura moale si neteda, iar tenul seamana cu pielea de bebelus;- machiajul ulterior va rezista mai mult si va avea o finisare profesionala, impecabila:- produsele de machiaj se aplica mai usor;- makeup-ul este rezistent la transfer.Bineinteles, makeup artistii au sesizat ca nu e suficient sa iti scufunzi fata in apa rece sau ca aceasta tehnica nu este pentru toata lumea. Iata cateva sfaturi care pot garanta reusita procedurii!Daca nu suporti ideea de a-ti scufunda chipul in apa rece, si trecerea unui cub de gheata pe tenul acoperit cu pudra poate functiona.Aplica pudra in straturi generoase. Nu te zgarci, tenul nu va arata incarcat.Nu limita aplicarea pudrei la o singura zona, chiar daca in mod normal o folosesti doar pe nas si frunte. Ideea este ca Jamsu sa iti transforme tot tenul.Nu sta in apa rece mai mult de 30 de secunde, pentru ca atunci machiajul tau va fi compromis.Daca ai pielea sensibila, asigura-te ca folosesti pudra non-comedogenica sau pentru bebelusi.Tehnica Jamsu poate fi acel secret care iti ofera un ten de supermodel! Nu costa nimic, asa ca ce te opreste sa o incerci?