Cum sa purtam machiaj chiar si in sezonul temperaturilor extreme

Click! Tu si prietenele tale va adunati cu nerabdare in jurul telefoului pentru a vedea poza de grup pe care tocmai ati facut-o. Ati avut parte de o seara minunata impreuna si esti bucuroasa ca ati imortalizat momentul. Dar stai, de ce este atat de stralucitoare fata ta? Nu are un aspect sanatos,

Gigantul suedez FOREO anunta lansarea in retail a primului device smart-mask din lume, UFO (Ur Future Obsession) disponibil in Romania in magazinele Douglas si pe www.emag.ro Inca de la lansarea din ianuarie la CES in Las Vegas, a fost clar ca industria de beauty nu va mai fi la fel incepand cu