Trucul coreean pentru ca machiajul tau sa reziste ore in sir

Trucurile de înfrumusețare coreene sunt din ce în ce mai populare în Occident, multe dintre ele au demonstrat rezultate incredibile pentru a ne menține pielea proaspătă și tânără. In plus, sfaturile lor de machiaj au facut adesea furori pe rețelele de socializare, iar unul dintre ele promite că machiajul tău va rămâne intact pentru o perioadă lungă de timp.De aceea astăzi vom vorbi despre Jamsu, trucul coreean pentru ca machiajul să reziste ore întregi. Acest truc a facut furori inca din anul 2016 nu doar printre adeptele modei și frumuseții asiatice, ci și pe podiumuri, unde modelele au profitat de beneficiile sale atât pentru a fixa machiajul, cât și pentru a dezumfla fața, un exemplu în acest sens fiind celebrul model Bella Hadid care a postat chiar și un scurt video pe Instagram în care îl prezintă.Această tehnică este recomandată în special pentru pielea grasă, deoarece frigul ajută la închiderea porilor și menține totul la locul lui.Procedura este foarte simplă, "Jamsu" înseamnă "a scufunda în apă" și, după cum sugerează și numele, după ce ați aplicat corectorul și fondul de ten, scufundați-vă fața timp de 30 de secunde într-un bol cu apă rece sau tamponați-o cu un cub de gheață. Potrivit revistei Hola, experții Garnier spun că "după această tehnică, fața ta va arăta mată, netedă și cu puține imperfecțiuni. La prima vedere, pielea ta va arăta foarte catifelată. În plus, facilitează chiar și aplicarea machiajului pe ochi și pe buze.Curăță și hidratează-ți foarte bine pielea. Aplicați corectorul, fondul de ten și pudra matifiantă. Înmoaie-ți fața în apă rece timp de 30 de secunde Usucă-te - nu te usca prea tare, altfel îți vei îndepărta machiajul. Termină-ți restul machiajului.Funcționează? Da, funcționează și s-a dovedit că ajută la dezumflarea feței după o noapte proastă, fixează machiajul și oferă un aspect catifelat. De asemenea, reduce secreția de ulei și menține strălucirea sub control pentru mai mult timp.Riscuri Această tehnică nu este una dintre preferatele dermatologilor, deoarece aplicarea gheții direct pe piele poate provoca arsuri. De asemenea, utilizarea continuă a gheții NU diminuează ridurile, iar utilizarea excesivă poate provoca iritarea și uscarea pielii.Dacă pielea dumneavoastră este sensibilă, uscată sau suferă de afecțiuni ale pielii, este posibil ca aceasta să nu fie cea mai bună opțiune pentru dumneavoastră, deoarece ar putea să vă rănească mai degrabă decât să vă ajute. De asemenea, dacă aveți de gând să o încercați, nu ar trebui să o încercați mai mult de două ori pe săptămână sau să aplicați gheața direct sau pentru o perioadă lungă de timp și, de preferință, consultați dermatologul.