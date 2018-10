Ajutor in alaptare: cum alaptezi cand nu poti sa alaptezi

Portabilitatea si confortul mamei în procesul de folosire a unei pompe de san sunt lucruri esentiale. Cel mai mare dezavantaj vine, de cele mai multe ori, din faptul ca pompele de san sunt voluminoase si galagioase, deci nu pot fi folosite in spatii publice, la irou si nici chiar in aceeasi camera cu bebelusul care doarme. Din fericire, tehnologia se dovedeste din nou un aliat de nadejde. Spectra a creat pompa de san - Spectra Q, o pompa de dimensiuni reduse, care cantareste doar 160 de grame, putand fi strecurata cu usurinta in orice geanta.Pompele Spectra sunt recunoscute în întreaga lume datorita eficacitatii dovedite pentru stimularea lactatiei, în special în primele zile de alaptare sau în cazul bebelusilor cu dificultati de atasare la san.Spectra Q are functie de masaj, care stimuleaza productia laptelui înainte de extragere, într-un ritm confortabil pentru san. Pompa de san este un real ajutor atunci cand se doreste stocarea laptelui pentru momentele cand mama nu poate alapta bebelusul. Pompele electrice Spectra sunt rapide, în doar cateva minute putand fi extras laptele sau golit sanul pentru a se evita angorjarea acestuia cand bebelusul nu poate fi atasat. Aceasta pompa are 5 nivele de intensitate de vacuum pentru functia de extragere, astfel incat fiecare mama poate ajusta puterea cu care trage pompa, pentru ca folosirea acesteia sa fie o experienta cat mai delicata. Ca pentru toate pompele electrice create de Spectra, pentru pompa SpectraQ sunt disponibile 4 dimensiuni pentru cupa de san. Alegerea corecta a dimensiunii cupei este esentiala pentru procesul de stimulare si extragere, dar mai ales pentru confortul folosirii pompei.Pompa de san, care este disponibila la EduClass.ro, este dotata cu un sistem anti-reflux, ce împiedica patrunderea laptelui în furtun, ceea ce face întregul proces mult mai steril. În plus, toate componentele care intra în contact cu laptele matern sunt BPA free. Pompa Spectra Q este foarte usor de asamblat si de sterilizat, întregul proces de folosire al acesteia durand cateva minute.