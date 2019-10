Cadouri Originale si Practice Pentru Bebelusi si Copii Mici

“Ce cadou sa iau pentru bebe?” O intrebare la care cu totii am contemplat la un moment dat. Fie ca vorbim de Craciun, de ziua de nume sau de nastere, de botez sau orice eveniment important, cadoul pentru bebele apropiatilor tai este foarte important.Cadoul ideal trebuie sa fie interesant si simpatic, ceva practic, poate nici foarte scump. Dar ce? Iata cateva idei cu care vei avea succes garantat la cel mic si la parintii lui. Este vorba de bolurile si farfuriile din bambus de la Dodoli , perfecte atat pentru baietei cat si fetite, de la proaspat nascuti, bebelusi de 6 luni si 1 an, pana la copii de 2 ani. Sunt minunat lucrate, sanatoase si de un real ajutor odata cu inceperea diversificarii.Ofera cadou un bol util si haios din bambus Bolul foloseste o ventuza pentru a se fixa de masuta si pentru a preveni rasturnarea accidentala. Odata ce ventuza nu va mai fi necesara, aceasta poate fi scoasa si bolul folosit ca atare. Pachetul include si o lingurita de bambus cu varf de silicon moale, usor de manuit si sigura pentru gingiile si dintisorii copilasului.Pentru un dar mai consistent poti sa asortezi bolul cu o farfurie din bambus la fel de utila. Bolul si farfuria vor alcatui un set de masa adorat de cel mic si apreciat de parinti.Toate farfuriile si castronasele sunt disponibile in multe forme haioase, majoritatea inspirate din animalutele preferate ale copiilor (Iepuras, Leu, Vacuta, Panda, Broscuta, etc), fabricate doar din bambus organic si lucrate cu cea mai mare atentie.Daca doresti, poti sa adaugi si o canita de antrenament cu toarte mari , sau o baveta cu buzunar pentru a face din darul tau unul cu adevarat special.Poti combina ideile de mai sus in orice varianta si vei obtine un cadou simpatic si cu adevarat practic, de care cel mic si cei mari se vor bucura mult timp.