Cauti haine pentru nou nascuti? Afla cum pot culorile acestora sa inluenteze starea bebelusului tau

In ultima vreme, au aparut tot mai multe opinii conform carora culorile influenteaza starea si personalitatea oamenilor. Acest lucru se aplica si la bebelusi, care se pot simti diferit in functie de ce haine nou nascuti alegi pentru ei.Din moment ce culorile afecteaza atat adultii, cat si copiii, impactul pe care acestea le au asupra nou nascutilor a devenit un subiect de interes pentru multe mamici dornice sa-si vada puiul mereu in cea mai buna stare emotionala si fizica.Iata cum pot influenta culorile, asadar, starea unui bebelus.Rosul este adesea asociat cu termeni precum determinare, pericol, putere, dar si dragoste sau pasiune. Hainele pentru nou nascuti din material rosu pot energiza bebelusul, insa, ai grija sa le combini si cu alte culori, pentru ca rosul in exces il poate agita pe cel mic.Rozul sugereaza empatie si feminitate si are abilitatea de a calma bebelusul. Cu toate acestea, rozul poate deveni iritant pentru copilas daca este purtat prea mult timp de catre acesta.Galbenul este culoarea razelor de soare si este asociat cu multa energie, motivatie, bucurie si entuziasm. Hainele pentru nou nascuti galbene pot parea mai calduroase si, de asemenea, pot induce o stare de bine bebelusului tau.Pentru ochiul uman, portocaliul este o culoare care induce starea provocata si de o zi torida de vara. Aceasta culoare aplicata unorpoate creste nivelul de oxigen transportat catre creier si poate determina o stare plina de energie celui mic.Albastrul este perceput ca o culoare ce poate scadea presiunea sanguina, ceea ce elimina starile de plans si nervozitate ale nou nascutului. In zilele calde si umede, hainele pentru nou nascuti albastre pot induce bebelusului o stare de confort termic.Verdele este asociat cu sanatatea si induce pruncului starile de calm care ii vor permite un somn lung si odihnitor. Cu toate acestea, se considera ca hainele pentru nou nascuti verzi pot avea si efect invers, de energizare a bebelusului, astfel incat, daca iti doresti ca hainutele celui mic sa-i favorizeze somnul acestuia, alegerea cea mai buna ar fi hainele albastre.Orice mamica stie cat de importanta este odihna pentru dezvoltarea pruncului sau, iar cunoasterea secretelor, care il pot ajuta sa aiba parte de un somn profund, este un ajutor in cresterea celui mic.Acum ca ai invatat despre impactul pe care il au culorile asupra starilor bebelusului tau, urmatorul pas este sa dai atentie hainelor pentru nou nascuti realizate atat pentru fete, baieti, cat si potrivite pentru ambele genuri.De exemplu, Liloo.ro ofera o gama larga de haine nou nascuti, cu materiale foarte bune si in culori variate. De la salopete roz, pana la body-uri mov si pantaloni cu botosei galbeni, lucrurile pe care le alegi pentru a-ti imbraca bebelusul pot avea orice culoare, atat timp cat cel mic se simte bine, iar starea lui de spirit se afla mereu pe culmile fericirii.