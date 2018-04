Cele mai dragute 3 modele de haine de bebelusi potrivite pentru primavara aceasta

Primavara este aici! Este timpul sa pui obiectele vestimentare groase ale copilasului tau inapoi in sifonier si sa incepi sa iti imbraci micutul cu haine pentru bebelusi potrivite pentru acest sezon.Acest anotimp este unul absolut minunat, in care ne bucuram cu totii ca vremea se incalzeste si ca ne putem avea parte de zile senine in aer liber. In acelasi timp, primavara este un anotimp dificil, imprevizibil, mai ales atunci cand vine vorba de alegerea celor mai potrivite. In unele zile, poate fi cald si exista riscul sa il imbraci prea gros pe micutul tau si acesta sa transpire si sa raceasca. In alte zile, temperaturile pot scadea mult si cel mic poate fi imbracat mult prea subtire, devenind mult mai vulnerabil la viroze.De aceea, pentru a evita astfel de situatii, este foarte important sa acorzi o atentie sporita tinutei copilasului tau, pentru a te asigura ca este mereu imbracat potrivit pentru vremea de afara. Cumpara doar haine pentru bebelusi din bumbac natural de calitate, de la producatori de incredere, care respecta toate normele de siguranta in vigoare si care ii ofera copilasului tau tot confortul necesar.De exemplu,este un magazin online care comercializeaza la preturi rezonabile haine pentru bebelusi, realizate aici in Romania, din bumbac de calitate superioara. Din grija penru sanatatea celor mici, acest producator foloseste doar fibre naturale, vopsele ecologice pe baza de apa si capse care nu contin metale grele. In acest fel, te asiguri ca micutul tau e mereu protejat si are toata libertatea de miscare pe care si-o doreste.Iata o selectie de haine pentru bebelusi disponibile pe site-ul Liloo.ro la preturi accesibile, care nu trebuie sa lipseasca din garderoba copilasului tau primavara aceasta:1. Pentru fetite - Body cu maneca lunga tip helanca cu imprimeu cu pisicuta – 16,49 LeiModelul de body pentru copii cu maneca lunga si cu guler tip helanca este potrivit pentru anotimpul rece, deoarece ii confera micutului tau tot confortul termic de care are nevoie, fara sa il incomodeze. Bumbacul natural de calitate din care este realizat acest tip de haine pentru bebelusi lasa pielea sa respire si combate transpiratia excesiva.Gulerul, care se poate purta ridicat sau indoit, tine de cald in zilele si serile racoroase de primavara. Este foarte usor de imbracat sau de dat jos, datorita sistemului de inchidere cu capse laterale plastifiate, prezent atat pe umar, cat si pe guler. Capsele plastifiate protejeaza pielea prichindelului tau, deoarece nu contin metale grele, nichel sau azoderivati care pot ii provoca alergii.2. Pentru baietei - Salopeta cu maneca lunga si pantaloni cu botosei azur inchis cu imprimeu masinuta – 23,98 LeiSalopeta pentru copii cu maneca lunga si pantaloni cu botosei de culoare azur si cu imprimeu texturat este confectionata din bumbac subtire, moale si pufos.Avand un croi lejer, acest model face parte din gama de haine pentru bebelusi care pot fi purtate atat afara, la plimbare, cat si prin casa, pe post de pijamale. Toate salopetele de la Liloo sunt ideale pentru somn, deoarece lasa pielea sa respire, in timp ce ii confera micutului tau tot confortul termic de care are nevoie, prevenind transpiratia excesiva si orice alt tip de disconfort.Cusaturile fine, dar rezistente, le ofera durabilitate, iar imprimeul modern si hazliu cu masinuta, realizat prin serigrafie de inalta rezolutie, nu se deterioreaza la spalare. Tocmai de aceea ar trebui sa ii cumperi baietelului tau astfel de haine pentru bebelusi.3. Unisex - Pantalonasi cu botosei cu banda, de culoare violet – 11,50 LeiPantalonasii cu botosei din bumbac moale sunt unele dintre cele mai confortabile haine pentru bebelusi, fiind parte esentiala din garderoba oricarui copilas. Acestia protejeaza pielea fina de factorii externi, permitandu-i in acelasi timp sa respire.Datorita croielii speciale, pantalonii cu botosei de culoare violet ii permit celui mic sa se miste in voie si sa descopere lumea. De asemenea, acest model de haine pentru copii este special conceput pentru a oferi spatiu suficient pentru scutec.Trebuie sa tii cont de faptul ca, in cazul pantalonilor destinati copilasilor de peste 3 luni, se introduce un elastic fin in interiorul benzii de la talie, in timp ce pentru bebelusii mai mici de 3 luni, sustinerea in zona taliei este asigurata doar prin calibrarea materialului. Aceasta este o masura de siguranta menita sa protejeze sanatatea prichindelului tau. De aceea, nu cumpara haine pentru bebelusi cu elastic in talie in primele sale 3 luni de viata si nu desface banda pantalonilor pentru a insera unul.