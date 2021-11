Cum sa ajutam bebelusii in primii pasi ai igienei orale - folosind periuta de la Little Prints

Primii dinti ai celui mic sunt si primele griji si o noua etapa in viata bebelusului si parintilor. Specialistii spun despre importanta igienei orale timpurii. Chiar daca, evident, un singur dinte nu pare greu de ingrijit si curatat, inca de acum ar fi bine de introdus ritualul de igiena orala. Iar acest lucru se nu va intampla oricum, ci utilizand produse adaptate si mai ales sigure pentru cei mici.In acest sens va veti bucura sa descoperiti gama de periutele de dinti dragalase de la Little Prints. E-shopul in cauza este unul cunoscut printre mamicile celebre, cele in lumina reflectoarelor, pe scena publica. Little Prints este primul furnizor al produselor premium in Romania, primul care a adus si la noi celebrele suzete Bibs. Acum gama de produse este mai larga si curprinde si alte branduri premium. Pe langa cel propriu vorbim despre branduri precum Frigg, Finn+Emma, Mushie, printre altele.In comert veti gasi periute de dinti pentru bebelusi . Atentie insa la fiecare detaliu. Acestea trebuie sa fie de marime adaptata si potrivita celor mici. Maner ergonomic, capat moale, adesea sunt realizate din material plastic. Este safe?La Little Prints veti gasi periuta dinti pentru bebe realizata din materiale sigure, fara BPA, ftalati si alti compusi chimici de obicei prezenti in produsele realizate din plastic. Un astfel de produs este un mix perfect intre aspect, design placut si forma prietenoasa. In fond, sunt produse baby friendly. Sunt gandite sa fie practice totodata:- Dispun de ventuza. Vor fi mereu fixate pe suprafata, mereu la vedere in baie. Specialistii spun ca este util in a face pe cei mici prieteni cu tot ce presupune igiena orala prin a crea totul ca intr-o poveste. Jucati-va, lasati periuta de dinti si pasta la vedere, in aria vizuala a celui mic. Ar fi bine ca bebelusul sa participe la ritualul adultilor privind igiena orala de asemenea.- Capat de rezerva, cu o astfel de periuta curatati toata cavitatea bucala, dintii, dar si limba.- Model floral, practic si atractiv. La inceput va parea a fi o noua jucarie. Capatul sau din silicon moale nu ii va lovi gingiile. Va indragi periuta de dinti de la prima vedere.In completare, puteti oricand sa va completati arsenalul de produse de acest gen cu periuta de dinti pentru bebelusi de tip degetar. Asta pentru ca forma sa este fix astfel, va fi tinuta pe deget, adultul controleaza miscarile si deci va curata toata gurita, dintii si limba celui mic. Sunt periute de dinti ce pot fi folosite in siguranta timpuriu, cand apare primul dinte.Nu ignorati acesti pasi din viata celui mic. Este adevarat ca in jurul varstei de 6 luni incep si primii dinti sa apara, dar se suprapune si cu un alt lung sir de schimbari: bebelusul are stabilitate in sezut, incepe diversificarea, are noi abilitati si incepe sa descopere miscarile ce il vor ajuta sa manance singur, mancare solida si diversificata.Nu uitati de igiena orala. Chiar daca dinti sunt putini, acestia inca nu au crescut total, rutina de a spala dintii in timpul zilei, de preferat dupa masa va construi pentru bebelus o solida educatie. Altfel spus, veti introduce in viata bebelusului o rutina sanatoasa. La inceput totul este joc si joaca, distractia va fi completata si de periute de dinti dragalase. De cele cu motive florale de la Little Printas ce spuneti? Au acest detaliu atat de dragalas, insa care in egala masura se dovedeste a fi si practic - impiedica periuta si mai ales capatul sau sa ajunga pe podea. Pentru ca in timp ce bebelusul incearca sa manuiasca periuta de dinti este posibil sa fiti martorii unui spectacol savuros!Periute de dinti si alte produse premium, accesorii pentru bebelus, care va vor face zilele alaturi de cel mic o joaca, le regasiti la littleprints.ro. Fiecare etapa din viata acestuia este unica. Si mai ales pentru ca in primul an creste cu o viteza uimitoare, pare ca se grabeste sa treaca prin viata, veti dori sa creati amintiri memorabile. Alegeti articole vestimentare, suzete din gama de top.Contact:hello@littleprints.ro