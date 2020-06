In primul an de viata, micutul tau are nevoie de aceste modele de body bebe!

Sa fii mamica nu este usor, dar satisfactia este pe masura efortului! Viata femeilor se schimba in totalitate atunci cand aduc pe lume un copil. Bucuria este enorma, iar iubirea pe care o simt pentru puiul lor depaseste orice granita.Daca ai devenit recent mamica, atunci cu siguranta treci prin cea mai frumoasa perioada din viata ta si iti doresti sa-i asiguri micutului tau cele mai bune conditii. De aceea, este necesar sa acorzi o atentie sporita vestimentatiei. Bebelusii au pielea sensibila, asa ca trebuie sa fie imbracati doar cu hainute din materiale naturale.Prichindeii au nevoie de haine simple si comode, iar un body bebe din bumbac este articolul care nu trebuie sa lipseasca din garderoba lui. Materialul moale si designul simplu al unui body ii vor oferi in permanenta puiului tau o stare de bine. Bumbacul previne transpiratia excesiva, mentine confortul termic si ii ofera bebelusului confortul de care are nevoie in fiecare zi.Iata 3 modele dede care va avea nevoie micutul tau in primul an de viata:Avand in vedere ca vara a sosit, trebuie sa achizitionezi body-uri cu maneca scurta perfecte pentru zilele calduroase. Acest model de body este foarte versatil si poate fi purtat direct pe piele atat in timpul plimbarilor, cat si in timpul somnului.Atunci cand va purta acest articol vestimentar, micutul tau se va simti confortabil si va fi ferit de alergii sau iritatii. Acceseaza site-ul liloo.ro si vei gasi body-uri cu maneca scurta din bumbac 100%, prevazute cu capse care se inchid si se deschid usor, oferind in acelasi timp si un suport bun pentru scutec.Un alt articol vestimentar ideal pentru zilele toride este body-ul tip maiou. Acesta va pastra temperatura optima a corpului si ii va oferi libertate de miscare prichindelului tau. Acest tip de body bebe are capse plastifiate, asa ca este usor de imbracat si schimbat, iar daca este fabricat din bumbac, poate fi purtat in orice moment din zi sau din noapte, deoarece ofera confort maxim.In plus, pentru ca micutul tau sa fie binedispus atunci cand va purta body-uri tip maiou, poti opta pentru modele colorate cu imprimeuri amuzante, realizate cu vopsele ecologice pe baza de apa.Pentru ca sezonul estival este imprevizibil si pot exista perioade cu zile ploioase, trebuie sa achizitionezi si body-uri din bumbac cu maneca lunga. Acestea pot fi purtate atat vara, cat si in sezonul rece. Bumbacul ii va tine de cald micutului tau, iar in acelasi timp ii va lasa pielea sa respire in voie.In zilele reci, poti asorta un body bebe cu maneca lunga alaturi de o pereche de pantalonasi cu botosei si un pieptaras.Intra pesi vei descoperi cele mai frumoase modele de body bebe. Vei gasi body-uri din bumbac pentru orice anotimp, perfecte pentru primul an de viata al micutului tau. In plus, pe langa calitatea articolelor vestimentare, vei putea beneficia de preturi incepand de la 8,98 de Lei!