Provocarile din primul an de viata al bebelusului

Primul an ca părinte, în special la primul copil este un an plin de provocări. Oricât de mult ne-am pregăti, sunt momente care se întâmplă pentru prima oară.Familia si prietenii ne ofera sfaturi din propriile lor experiențe sau din ce au mai auzit și adesea ne simțim copleșiti, extenuați și vinovați.Din dorința de a veni în sprijinul proaspeților părinți,va organiza o serie de webinarii în care va avea ca invitați: doctori pediatrii, terapeuți, moașe acreditate, kinetoterapeuți.Primul webinar va avea loc pe pagina de, miercuri 25 Noiembrie, ora 19:00.În cadrul acestui webinar se vor discuta despre provocările din primul an de viață al bebelușului: alăptare, colici, apariția primilor dințisori, prima căzătură, ș.a.- medic specialist pediatru va raspunde intrebărilor și va oferi sfaturi practice astfel încăt să ne putem bucura pe deplin de micuții noștri.Poți afla răspunsuri la întrebările tale, sfaturi pretioase si bine documentate. De asemenea poți trimite intrebări în privat.Vizionează webinarul și bucurăte de experiența de a fi părinte! În plus ai șansa să câștigi