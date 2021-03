Scutecele speciale pentru noapte, o necesitate pentru bebelusul tau!

Schimbarea micutului tau la doua dimineata nu este intotdeauna distractiva si, daca te numeri printre parintii care tanjesc dupa cateva ore de somn in fiecare noapte, sa stii ca exista o solutie!Daca vrei ca puiul tau sa aiba o noapte linistita si, totodata, sa te poti odihni si tu adecvat, alege modelul de scutece special concepute pentru noapte! Acestea vor ajuta copilul sa ramana uscat si sa se simta confortabil pana la 12 ore si sunt o achizitie pe care parintii din intreaga lume au ajuns sa o adore.Cand vorbim despte scutece pentru noapte, vorbim despre un produs omologat, de unica folosinta, cu o capacitate de absorbtie cu pana la 25% mai mare fata de versiunile obisnuite. Datorita faptului ca este extrem de absorbant, poate mentine bebelusul uscat pana la 12 ore.Chiar daca este putin mai voluminos decat cel de zi, datorita miezului ultra subtire si a straturilor speciale de uscare, nu este deloc inconfortabil pentru bebelus.Unii bebelusi se descurca bine pe timpul noptii cu produsele obisnuite, in vreme ce altii au nevoie de un produs special care sa le asigure confortul timp de mai multe ore. Prin urmare, necesitatea achizitionarii unui model de scutece speciale pentru noapte este conditionata de nevoile bebelusului.Daca pricindelul tau doarme linistit intreaga noapte, cu siguranta nu este necesar sa faci schimbari. Insa, daca se trezeste des pentru ca este ud si nu se simte confortabil, nu uita ca exista aceasta solutie!Parintii simt nevoia unui astfel de model atunci cand bebelusul incepe diversificarea si consuma mai multe lichide, adica in jurul varstei de sase luni.Iata cateva sfaturi de care poti tin cont cand cumperi acest produse de unica folosinta.Gasirea modelului de scutece pentru noapte care sa functioneze cel mai bine pentru copilul tau necesita testare si, uneori, se soldeaza cu esecuri. Ceea ce se portiveste foarte bine unui copil s-ar putea sa nu functioneze deloc pentru altul! Mai mult, baietii si fetele urineaza diferit si au nevoie de modele care sa ii avantajeze si din acest punct de vedere.Prin urmare, nu cumpara cantitati mari decat dupa ce le-ai testat si ai siguranta ca se potrivesc puiului tau.Cei mai multi parinti considera ca dimensiunea modelelor de scutece speciale pentru noapte poate fi aceeasi ca pentru zi. Astfel sunt siguri ca acesta se potriveste perfect in jurul taliei micutului si la picioruse si ofera libertate de miscare si confort.Totusi, alegand o dimensiune putin mai mare pentru modelul de noapte fata de cel de zi, este asigurat spatiul necesar pentru mai mult lichid absorbit si copilul va ramane uscat pentru mai mult timp.Cu modelele speciale pentru noapte multi parinti au uitat ce inseamna privarea de somn! Fa si tu achizitii inteligente de pe yuga.ro si asigura-i micutului tau confortul necesar pentru a avea un somn linistit! Astfel te vei putea odihni si tu, iar el sa va dezvolta mult mai armonios!