Sterilizarea: cu abur sau UV?

Lumina UV este o forma de lumina invizibila pentru ochiul uman, ale caror lungimi de unda se afla in intervalul de la 100-400 nanometri. Soarele emite raze ultraviolete, dar multe dintre ele sunt absorbite de stratul de ozon al atmosferei. Razele UV sunt active din punct de vedere biologicO caracteristica unica a luminii UV este aceea ca intre 200 si 300 nm (nanometri)– are efecte germicide, ceea ce inseamna ca este capabila sa inactiveze microorganisme cum ar fi bacteriile, virusii sau protozoarele. Aceasta capacitate a permis adoptarea pe scara larga a luminii UV ca metoda sigura, ecologica si extrem de eficienta pentru sterilizare.O serie semnificativa de cercetari stiintifice, au dovedit capacitatea luminii UV de a inactiva o lista extinsa de bacterii patogene, virusuri si protozoare. In ceea ce priveste sterilizarea obiectelor bebelusului, procedeul cu abur presupune umezirea si apoi uscarea obiectelor. Apa fierbinte distruge tot ce este viu, distruge microorganismele care sunt prezente pe obiectul supus sterilizarii, in masura in care microorganismul respectiv nu este rezistent la temperaturi foarte mari. Un sterilizator cu abur pentru uz personal, ajunge la o temperatura de 108 grade, la presiune normala. Un sterilizator de uz spitalicesc, ajunge la o temperatura de 134 de grade si presiune de o atmosfera.In sterilizatorul cu abur nu putem pune anumite obiecte care se deterioreaza la temperatura mare, cum ar fi: obiecte din plastic moale, jucarii cu baterii sau jucarii din plus. Sterilizarea cu UV presupune iradierea a 99% dintre microorganismele comune, este uscata si nu modifica mirosul si gustul. Radiatia UV nu se stocheaza in obiectele expuse razelor, de aceea folosirea ulterioara a obiectelor sterilizate nu este nociva este sigura si eficienta.Pe piata din Romania a ajuns de curand o geanta care promite sterilizarea in doar 59 de secunde. Acesta este usoara si portabila, putand fi folosita atat acasa, cat si in calatorii. Biberoane, tetine, suzete, lingurite sau jucarii sunt doar cateva obiecte care necesita sterilizare constanta cand sunt folosite de bebelusi. Insa in Geanta 59s pot fi sterilizate orice fel de obiecte utile familiei: periute de dinti, pensule de machiaj, chiar si telefonul, cunoscut drept un mare purtator de microbi si microorganisme. De asemenea, poate fi folosita pentru sterilizarea dispozitivelor medicale precum nebulizator, aspirator nazal sau termometru.Sterilizarea, care implica folosirea rezelor UV, distruge rapid si eficient microorganismele, bacteriile si virusii, astfel incat acestea nu se mai reproduc si nu mai pot contamina obiectele bebelusului. Printre microorganismele distruse prin razele UV se numara E.coli, Hepatita A, Rotavirus, Adenovirus, Streptoccoc sau Giardia. Procesul nu modifica gustul, mirosul sau culoarea obiectelor sterilizate.“Stim cat de important este pentru proaspetii parinti sa inlature riscul de imbolnavire al bebelusului, dar si cat de ocupati sunt in primele luni de viata ale acestuia si nu numai. Geanta de sterilizare 59s este o necesitate in acest context, datorita eficientei si portabilitatii sale.De altfel, acesta este unul dintre produsele Educlass.ro prin care ne dorim sa le oferim parintilor solutii simple si rapide pentru activitati zilnice” a precizat Anca Leibovici, reprezentant al importatorului.