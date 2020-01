Un baby monitor, cel mai bun ajutor pentru mamica in primii ani de viata

acea

Venirea pe lume a unui copil este motiv de bucurie in orice familie, dar si o grija in plus. Mai bine zis,grija care le face pe toate celelalte sa treaca in plan secund, pentru ca micutul care v-a imbogatit vietile are nevoie de atentie permanenta si de supraveghere 24 de ore din 24.Orice mamica a auzit, inainte de a naste, ca odata ajunsa cu copilul acasa viata ei se va schimba radical. "Nu o sa mai ai timp de nimic, pentru ca va trebui sa stai tot timpul cu ochii pe bebe" - suna cunoscut? Nu te speria! Este doar un avertisment depasit in era noastra. Evident ca vei petrece ore intregi privindu-ti puiul dormind sau jucandu-te cu el, dar o vei face de drag, nu pentru ca nu iti da cineva voie sa te misti de langa el. Nu inseamna ca nu poti merge la toaleta sau ca nu poti gati, spala ori face ordine prin casa sau ca trebuie sa te simti vinovata pentru acele momente in care iti iei ochii de la el.Este fizic imposibil sa stai cu ochii pe copil 24 de ore, 7 zile pe saptamana. Prin urmare, uneste o comoara la casa omului cand ai un bebe pentru ca va fi acea pereche de ochi suplimentara care il va veghea si cand parasesti camera in care se afla. Si nu, nu e "fiţă"!Cand ai devenit recent mama, mai ales daca esti la primul copil, nu trebuie sa lasi panica sa te cuprinda de cate ori lasi copilul in patut sau pe salteluta de activitati, iar tu te afli in alta incapere pentru cateva minute. O camera de supraveghere pentru bebelusi te va ajuta sa mai scapi de anxietate si sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut, tocmai pentru a fi mai eficienta si a te putea intoarce langa puiul tau sau pur si simplu pentru a te odihni.Atunci cand te hotarasti sa cumperi o camera de supraveghere pentru bebelusul tau trebuie sa privesti cu atentie cateva functii de baza care sa faca investitia sa merite:- durata de viata a bateriei- interferentele- calitatea audio- calitatea video- conectarea wireless- senzor de miscare si alarma- raza semnalului neobstructionat- unghiul de vizibilitate- calitatea monitorizarii video pe timp de noapte- comunicarea bidirectionala, pentru acele momente in care vei dori ca si bebe sa te auda pe tine, pentru a sti ca esti aproape.Daca dispozitivul are si functii suplimentare, cum ar fi cantece de leagan, monitorizare temperatura ambientala sau iluminare, e cu atat mai bine!