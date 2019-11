10 argumente pro: de ce este importanta folosirea manualelor si auxiliarelor didactice?

Fiecare an începe cu aceeași întrebare, care vine cel mai adesea din partea părinților direct interesați să cumpere tot ce este util pentru noul an școlar: este necesară folosirea în școli aAceastă întrebare, atât de populară, se izbește constant de același răspuns: nu există manuale auxiliare școlare. Alături de manualele clasice și cele alternative, ceea ce se folosește de fapt în școli sunt auxiliare didactice care vin sub diferite forme:- culegeri de exerciții și probleme- caiete de lucru individual- caiete de lucru în echipă- ghiduri de pregatire- fișe- sinteze- teste pentru performanță- antologii de lecturi suplimentare- scheme recapitulative și teste de evaluare- atlase și enciclopediiRolul lor este esențial întrucât sunt strâns legate de programa școlară urmărită de manuale și oferă o completare dinamică a acestora. Deși nu au caracter obligatoriu, lista deeste stabilită la începutul fiecărui an de cadrul didactic care le-a selectat atât în baza unor criterii generale, cât și în baza unora specifice în funcție de nivelul fiecărei clase și de performanțele elevilor.Îți prezentăm mai jos 10 argumente care susțin utilitateapentru elevii de toate vârstele:În centrul realizării acestor programe se află fixarea noțiunilor de bază alături de dobândirea și/sau extinderea competențelor elevului - atât a celor generale cât și a celor specifice unor domenii/ discipline;Un avantaj major pe care îl aducse referă la modul în care pot fi folosite: atât sub îndrumarea unui profesor (la clasă sau în sesiunile de lucru suplimentar), cât și pentru studiu individual (acasă).Faptul că urmăresc pas cu pas programa școlară și abordările din manuale fac dinde tipul caietelor de lucru (individual sau în echipă) sau culegerilor de probleme și exerciții, materiale didactice perfect adaptate nevoilor de învățare și evaluare.Prin abordările dinamice ș variate cu care vin,creează avantajul unei învățări active, creative și stimulează relaționarea cu alte domenii ale cunoașterii și conectarea noțiunilor la realitatea înconjurătoare.Manualele școlare au un spațiu limitat de expunere a informației educaționale. Prin aceste materiale didactice auxiliare se reușește crearea unui tablou complet pentru un manual sau, dimpotrivă, propun o abordare alternativă și mai bine adaptată specificității unui grup de elevi.Prin activitățile și jocurile de echipă, aceste materiale didactice pun accentul pe colaborarea dintre elevi și urmărirea unor obiective la nivel de grup.. Învățarea se produce diferit de la un elev la altul. Conceperea unor manuale școlare care să surprindă aceste specificități ar fi practic imposibilă. De aceea, abordarea propusă de auxiliarele școlare vine ca o completare eficientă pentru dobândirea noțiunilor și creșterea performanței. Accentul acestor materiale auxiliare cade pe autoorganizarea procesului de învățare și identificarea propriilor interese și obiective de cunoaștere.Auxiliarele pun elevul în situația de a aplica aceleași noțiuni în contexte variate și de complexitate diferită.- prin migrarea către contexte mai complexe și raportări la propriile experiențe.- plecând de la premisa că fiecare elev dispune de resurse diferite de inteligență și capacități variate de învățare.