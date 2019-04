Cadouri inspirate de Paste pentru copii

Iepurasul vine de obicei incarcat de cadouri, ceea ce inseamna o multime de timp pierdut la cumparaturi si mai ales o gaura considerabila in buget. Asa ca un truc numai bun este sa te folosesti de reducerile de Paste, deloc de neglijat, si sa incerci sa faci cat mai multe cumparaturi in acelasi loc. Prin urmare, daca gasesti un magazin de unde sa cumperi si haine si jucarii, si carti, dar si incaltaminte, atat pentru copiii tai, cat si pentru cei apropiati, ar fi minunat, nu?Jocurile care au o componenta interactiva, care antreneaza mai multi jucatori sunt perfecte pentru a te conecta cu cei mici. De exemplu, o vanatoare de comori implica atat misterul descoperirii jucariilor, cat si aventura cautarii.“Jocul este principalul limbaj de comunicare al copilului, este canalul prin care el își începe și își continuă dezvoltarea: cognitivă, emoțională, socială. Jocul este un limbaj de iubire pentru copil. El are nevoie ca părintele să fie prezent și activ la jocurile sale, pentru a simți că primește atenție, valorizare, că este important pentru adulții semnificativi din viața sa. Ce își doresc copiii? Copiii nu își doresc doar jucării, ei își doresc în special timp petrecut alături de părinți, momente care să devină amintiri frumoase și care să le umple rezervorul de iubire“, spune Adriana Mitu, specialist în joc și dezvoltare cognitiv-emoțională a copiilor.La Smyk ai reduceri de pana la 50% in catalogul produselor de Paste, asa ca profita de ele. “La Smyk All For Kids credem că putem să ne îndeplinim misiunea de părinte, în primul rând, jucându-ne împreună cu copiii noștri. Așa putem să le oferim ce își doresc și ce au nevoie. Ne dorim sa oferim ocazia sa interactionam cu comunitatile de părinţi, sa facem schimb de idei cu privire la dorinţele şi preferinţele celor mici si astfel sa îmbunătăţim experienţa de cumpărare a clienţilor noştri“, a precizat Alexandra Cretan, coordonator marketing.