Ce carti citesc copiii. Top 5 cele mai cautate, pe categorii de varsta

Vacanta de vara a fost una plina de aventuri, cel putin imaginare, arata cartile comandate pe Libris.ro , cea mai mare librarie online din Romania. Cele mai multe titluri comandate de catre parinti pentru copii sugereaza dorinta de a explora a acestora, indiferent de varsta. Astfel, cei mai mici cititori au facut cunostinta cu Animale vorbitoare, prescolarii au preferat aventurile celebrului Erus, in timp ce Harry Potter ramane in top printre pre-adolescenti si nu numai.Ne bucuram sa vedem o crestere semnificativa in randul comenzilor de carte pentru copii, dar si o variatie tot mai mare de titluri care ajung la cei mici. Atat parintii, cat si copiii sunt interesati de cele mai noi aparitii editoriale, urmaresc seriile consacrate, dar, in acelasi timp, manifesta un interes special si pentru carti care ii ajuta sa exploreze lumea si sa invete mai multe lucuri practice, a declarat Laura Teposu, fondator si Director General Librs.ro.Topul titlurilor comandate de copii difera semnificativ de cel comandat de bibliotecile scolare. Acestea se intersecteaza destul de rar, desi si in randul bibliotecilor se observa o tendinta de a-si completa oferta de carti educationale cu titluri care mai degraba exploreaza zona de soft skills a micilor cititori – cooperare, spirit de echipa, repectarea limitelor etc.La cele mai mici categorii de varsta este inca evidenta tendinta catre stilul de educatie Montessori, in timp ce la varsta scolara nu lipsesc titlurile clasice, din programa scolara. Totusi, remarcam o diversificare continua a portofoliului bibliotecilor. De altfel, prin demersurile facute in cadrul campaniei noastre de promovare a cititului ca forma de respect pntru sine - #RespectYourself, am observat ca diversificarea ofertei de titluri din biblioteci este o metoda foarte eficienta de a atrage elevii spre lectura, a mai adaugat Laura Teposu.Bucurestiul conduce in topul comenzilor de carte, in timp ce, la nivel national centrul si vestul tarii se afla in top. Astfel, cele mai multe titluri au fost comandate din Cluj, Brasov, Timis si Iasi. La polul opus, cele mai putine comenzi au venit din Calarasi, Ialomita, Covasna, Olt si Harghita.1.Animale vorbitoare - 60 de sunete de animale2.Pettson pleaca in excursie cu cortul - Sven Nordqvist3.Pictam cu apa: Dinozauri4.Taraboi in gradina de zarzavaturi - Sven Nordqvist5.Mami si tati se poarta ciudat - Ioana Chicet-Macoveiciuc1.Primul meu abecedar. Montessori. 3-6 ani2.Larousse. Enciclopedia celor mici - De ce?3.150 de activitati Montessori pentru acasa - Sylvie D'esclaibes, Noemie D'esclaibes4.55 de povesti de buna purtare5.Cutie Abecedarul celor foarte mici roman-englez1.Erus si Valea Rabdarii - Alec Blenche2.Edison. Misterul comorii disparute - Torben Kuhlmann3.Erus si Valea generozitatii - Alec Blenche4.Erus si Valea Iubirii - Alec Blenche5.Lindbergh. Povestea unui soricel zburator - Torben Kuhlmann1.Marele atlas ilustrat pentru copii prescolari si scolari2.Povestiri despre prietenii mei - Silvia Kerim3.Cartea cu Apolodor - Gellu Naum4.55 de povesti de buna purtare5.A doua carte cu Apolodor - Gellu Naum1.Atlasul lumii pentru copii - National Geographic Kids2.365 de intrebari si raspunsuri pentru a intelege lumea - Joan Sole3.Pinguinul care voia sa afle mai multe - Jill Tomlinson4.George si cheia secreta a universului - Lucy si Stephen Hawking5.Pippi Sosetica - Astrid Lindgren1.Dumbrava minunata - Mihail Sadoveanu2.Legendele Olimpului - Alexandru Mitru3.Cartea cu jucarii - Tudor Arghezi4.Povestiri istorice vol.1 - Dumitru Almas5.Recreatia mare - Mircea Santimbreanu1.Harry Potter si piatra filozofala - J.K. Rowling2.Cum functioneaza corpul tau - Judy Hindley3.Pisicile Razboinice. Vol.15: Exilul - Erin Hunter4.Tabara - Louis Sachar5.Minunea - R.J. Palacio1.Baltagul - Mihail Sadoveanu2.Morometii (2 volume) - Marin Preda3.Povestea lui Harap-Alb - Ion Creanga4.Domnul Trandafir si alte povestiri - Mihail Sadoveanu5.Black Beauty - Anna Sewell