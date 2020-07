Ce sa-i inveti pe copii in aceasta vara

Timpul pe care copiii tai il vor petrece acasa in vacanta trebuie sa fie folosit in scopuri constructive. Acestia trebuie sa invete mereu, sa descopere lucruri noi si sa nu se plictiseasca nici atunci cand stau acasa cu familia. Nu incerca sa te concentrezi doar pe teorie sau teme, ci scoate-i pe copii cat mai des in natura, la joaca si implica-te in activitatile lor. Pe scurt, da in mintea copiilor ori de cate ori ai ocazia. Vara este un moment important in care se reiau iesirile in aer liber, iar vremea buna inspira la joaca. Iata ce poti sa-i inveti pe copii in perioada urmatoare si cum te poti distra alaturi de ei:Indiferent daca ai fete sau baieti, acestia trebuie sa invete cat mai repede sa mearga pe bicicleta sau pe skateboard. In acest fel, vor avea mai multe posibilitati de joaca si chiar de a practica un sport in viitor. Cumpara-le un skateboard tinand cont de nevoi si varsta, iar daca tu nu te pricepi, cere ajutorul sotului tau sau al unui prieten pasionat.Mersul pe bicicleta este si el necesar in viata oricarui copil. Probabil cunosti si tu persoane care nu stiu sa mearga pe bicicleta si ti-au marturisit cat de greu este sa inveti la maturitate. De asemenea, nu uita ca fetele pot deveni, la randul lor, experte cu skateboardul sau longboardul. Inspira-te din ceea ce fac. Cu putina rabdare si incurajare, vor reusi sa faca primii metri in siguranta, dar, nu sunt excluse micile accidente. Nu-i lasa pe cei mici sa renunte, dar nu incerca nici sa-i presezi daca nu-si doresc sa faca ceva.In vacanta, copiii nu-si mai doresc sa respecte programul obisnuit, asa ca vor fi tentati sa incalce regulile. Totusi, vacanta este o perioada prielnica de a-i invata mai multe despre gestionarea timpului si importanta acesteia. Nu este necesar sa ii umpli „agenda”, ci doar sa ii inveti sa urmareasca mici taskuri precum spalatul pe dinti si activitatile amuzante pe care le faceti de-a lungul zilei.Un mic program poate recrea atmosfera din tabara, mai ales ca, in acest an, copiii tai nu vor mai putea pleca in taberele organizate in grupuri mai mari. Gestionarea timpului trebuie abordata precum un joc pentru a-i atrage pe cei mici. Acestia trebuie sa primeasca si mici recompense, daca reusesc sa respecte programul.Tu esti cel mai bun exemplu pentru copiii tai, alaturi de ceilalti adulti din familie. In vara aceasta, organizeaza o strangere de fonduri sau actiuni de voluntariat si arata-le copiilor ce inseamna empatia si sa ai grija de cei din jur. Daca faci o curatenie generala, poti sa-i implici si pe cei mici. Ajuta-i sa puna deoparte jucariile vechi si hainele care nule mai vin. Mai apoi, doneaza toate lucrurile unei familii in nevoie.Invata-i sa nu stranga prea multe lucruri inutile si sa opteze pentru donatii, atunci cand au destule jucarii sau obiecte. De asemenea, trebuie sa-i inveti despre importanta acestor gesturi atat fata de alti copii, cat si fata de adulti. Ia-i cu tine daca te implici in activitati de voluntariat in comunitate, in timpul liber. Invata-i mai multe despre oamenii din jur si permite-le sa afle povestile de viata chiar de la ei. In aceasta perioada, distantarea fizica este necesara, asa ca ia toate masurile de preventie si ajuta-i pe copii sa cunoasca societatea in toate formele acesteia.Sursa foto: pexels.com