Cinci avantaje ale jucariilor din lemn

Jucăriile din lemn se bucură de o reapariție majoră, deoarece părinții își amintesc cu drag de propria copilărie atunci când aleg jucării pentru copiii lor și, în general, se întorc la jucăriile tradiționale pentru a echilibra jucăriile și gadgeturile tot mai sofisticate ale erei digitale.Aceleiubite in copilarie nu se vor demoda sau strica cu usurinta si pot fi transmise la mai multe generatii. Sunt fermecătoare, atemporale și pur și simplu frumoase de văzut, dar dacă aveți nevoie de mai multe motive pentru a alege jucării din lemn va prezentam cinci avantaje majore ale acestora:Nu există nimic mai puternic decât imaginația unui copil. Unul dintre avantajele jucăriilor din lemn față de jucăriile din plastic este că le dezvolta creativitatea. În timp ce jucăriile din plastic au mai multe caracteristici, modele și efecte sonore, jucăriile din lemn îi obligă să își deschidă imaginația și să inventeze noi moduri de a se juca cu ele. Le va stârni curiozitatea naturală și îi va ajuta să-și dezvolte abilitățile motorii, abilitățile de rezolvare a problemelor, coordonarea ochilor, mâinilor, abilitățile sociale și multe altele!Ne dorim tot timpul sa gasim suveniruri unice care pot fi ținute pentru totdeauna, mai degrabă decât jucării ieftine, de scurtă durată, care vor ajunge în cele din urmă la coș, iar jucăriile din lemn durează într-adevăr o viață. Cea mai bună parte este că, pe masura ce cresc pot transmite fraților lor sau chiar propriilor copii. De la garnituri de tren până la o casă de marcat din lemn sau o bucatarie din lemn, veți fi siguri că veți găsi un cadou atemporal pe care îl vor prețui în anii următori.În 1976, pionierul psiholog educațional Dr. Lawrence Mestyanek a observat o lipsă de jucării educaționale pentru copiii și sugarii care sufereau de dizabilități de învățare. El a încercat să schimbe acest lucru construind o serie de jucării speciale din lemn în garajul său și, de atunci, am înțeles din ce în ce mai mult cum jucăriile din lemn oferă o gamă de calități educaționale.Unele dintre jucăriile clasice din lemn de bază includ puzzle-uri, blocuri de construcții și seturi de construcții în miniatură, toate acestea putând ajuta copiii cu calcule, alfabetizare, abilități motorii și rezolvarea problemelor.După cum scrie Ogata, „Dintre clasele medii și medii superioare educate, lemnul a devenit simbolul material al atemporalității, autenticității și rafinamentului în jucăria educațională modernă".Este un fapt nefericit că jucăriile din plastic, în special varietatea fabricată ieftin, se pot rupe cu ușurință, lăsând margini ascuțite și părți mici care pot face rău copilului - mai ales dacă sunt la o vârstă în care tot ceea ce întâmpină este pus în gură. Lemnul, puternic și robust prin comparație, oferă un risc mai mic în acest fel.De asemenea jucariile din lemn sunt colorate cu vopsele pe baza de apa, astfel ca riscul de a avea substante toxice nu exista.Jocurile pe computer sau desenele animate pot fi adesea o activitate solitară pentru copii. Jucăriile din lemn pot favoriza interacțiunea cu alți copii și pot promova partajarea și munca în echipă. Unele jucării moderne, cu capacitățile lor electronice și interactive, „fac totul" pentru copil. Între timp, simplitatea lemnului permiteși construirea lumii creând comunități și orașe imaginare, prin urmare, poate ajuta la conștientizarea spațială și socială.