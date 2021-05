Cum sa cresti o fiica indrazneata si curajoasa

Intr-o societate in care fetele si baietii sunt crescuti diferit de catre parinti, asteptarile si presiunile apar, in mod special, in viata fetelor, inca de la o varsta frageda. Pentru a creste fete cu personalitate puternica si sigure pe ele, parintii trebuie sa realizeze cat este de important sa le sustina in ceea ce fac si sa le accepte personalitatea pe care o dezvolta in timp. Perioada de formare din copilarie are un efect major asupra personalitatii si a felului de a fi, inclusiv in viata de adult, asa ca este nevoie de mai multa grija si interes pentru aceste segmente din viata de familie. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa cresti o fetita puternica:Fetele sunt, probabil, mai protejate de catre parinti, iar aceste practici se pot transforma usor in constrangeri, chiar si fara sa-ti dai seama. Exista preconceptia ca fetele nu trebuie sa fie „baietoase” sau sa aiba interese specifice baietilor. De multe ori, chiar si dorinta de a urma un anumit sport este vazuta cu indoiala de catre adultii din jurul fetelor tinere. Daca fiica ta vrea sa exploreze hobby-uri, pasiuni si activitati care ies din norma cu care ai fost obisnuita, sustine-o si asigura-te ca tot ceea ce face este sigur si monitorizat. Este important ca fetele sa se bucure de cat mai multe activitati fizice, sociale si colective, care le ajuta sa interactioneze cu diferite personalitati si varste din cercul lor de prieteni. Daca aceasta vrea sa invete sa mearga pe bicicleta, achizitioneaza una din gama de biciclete fete 10 ani si ofera-i posibilitatea sa exploreze alaturi de prietenii ei.Este normal sa-ti protejezi cat mai mult copilul, dar o mana prea ferma a parintilor sau protectia exagerata ii poate transforma cu usurinta in adulti codependenti sau care formeaza stiluri de atasament problematice. In special fetele, fata de care parintii au tendinta sa fie extrem de protectivi, trebuie sa stie ca sunt capabile de mai multe lucruri decat cred. Este important sa-ti obisnuiesti fiica sa faca mici gesturi curajoase in viata de zi cu zi. Indiferent ca este vorba de contact cu anumite animale, insecte sau de taskuri mai mari pe care i le incredintezi, toate acestea o vor ajuta sa realizeze inca de acum ca adultii au incredere in ea. Independenta este o nevoie reala si in viata copiilor, nu doar in cea a adultilor, deoarece ii invata sa fie autonomi si sa isi dezvolte personalitati puternice, in relatie directa cu lumea din jurul lor.Una dintre presiunile principale puse pe fete si femei in societate este cea a perfectiunii. De la aspectul fizic, la cel emotional si cognitiv, exista asteptari create fata de femei inca din cele mai vechi timpuri. Fiica ta poate invata inca de acasa cat este de important sa fie imperfecta, sa practice vulnerabilitatea, sa greseasca si cat de putin conteaza perfectiunea. Chiar daca cei din jur vor avea tendinta sa ii ofere mesaje care contrazic educatia primita acasa, aceasta va fi mai importanta pentru dezvoltarea sanatoasa pe toate planurile. Invat-o sa vorbeasca despre ceea ce i se pare gresit, sa recunoasca atunci cand face greseli si sa-si asume aceasta realitate, cautand, mai degraba, rezolvari. Aceste practici trebuie aplicate pana tarziu in viata, dar odata ce dai startul din sanul familiei, ele vor deveni normale pentru fiica ta si pentru generatiile urmatoare.Sursa foto: pexels.com