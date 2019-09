Cum sa stimulezi inteligenta emotionala a copilului, prin joaca

70% dintre copiii cu varste intre 1 si 10 ani petrec in medie 3 ore pe zi jucandu-se, iar jocurile preferate sunt cele de constructie, de rol si de strategie, arata un sondaj* EduClass.ro. Potrivit unei cercetari privind educatia timpurie, condusa de profesorul american Jeffrey Trawick-Smith**, jucariile de azi se impart in trei mari categorii: care stimuleaza creativitatea, respectiv interactiunea sociala si cele legate de invatare/rezolvarea problemelor.Mai mult, potrivit aceleiasi cercetari, educatorii pot evalua ce jucarii au sau nu un impact asupra copiilor, mai ales in ceea ce priveste insusirea notiunilor in afara programului de la clasa, fiind astfel de un real ajutor parintilor. Jucariile de indemanare, pentru dezvoltarea motricitatii fine si grosiere, din materiale naturale sunt preferate de educatorii din crese pentru copii cu varste cuprinse intre 2 si 4 ani, arata datele EduClass.ro. Astfel, cei mici invata sa exploreze formele, culorile, texturile, dar intr-un mod distractiv. De exemplu, pot pescui pestisori cu ajutorul unei undite cu magnet, pot invata proportiile cu ajutorul fructelor si legumelor de lemn care se taie sau pot sa-si exploreze creativitatea cu ajutorul jocurilor de rol.Pentru copii cu varste cuprinse intre 3 si 6, cand notiunile elementare devin o parte importanta a programei scolare, sunt preferate de catre educatori cele care ajuta la insusirea succesiunii anotimpurilor, dar si a timpului, jocurile creative, inclusiv cele de constructie. Jocurile care ajuta la invatarea cifrelor sau a literelor raman in topul vanzarilor, evident, insa vedem ca pe constructie de exemplu sunt mai degreba preferate cele magnetice, cum sunt, care presupun o mai buna coordonare, inclusiv cromatica, dar si o explorare a vederii in spatiu. De asemenea, jucarii precumsausunt perfecte atat pentru dezvoltarea abilitatilor de motricitate fina si grosiera, coordonare, urmarirea unor modele, cat si pentru dezvoltarea creativitatii, a rabdarii, a cooperarii si spiritului de echipa, prin jocurile de rol, a explicat Anca Leibovici, manager EduClass.ro.Pentru copiii de varsta scolara, educatorii prefera, potrivit datelor EduClass.ro, jocuri care fac invatarea distractiva. Astfel, notiunile stiintifice sunt insusite prin experimente amuzante (de la construirea unui sistem solar pana la a urmari cum erupe un vulcan), iar abilitatile cognitive sunt dezvoltate prin jocuri de logica, de strategie, alaturi de cele matematice si cele lingvistice.Daca in sala de clasa jocurile educative sunt folosite mai degraba in perioadele de relaxare, acasa existenta unui joc educativ care sa medieze interactiunea copil-adult este extrem de utila, mai ales ca parintele devine partener egal de joaca. Jocurile educative reprezinta astfel un sprijin real pentru parinti, bunici, chiar bone, ajutandu-i pe acestia sa introduca anumite notiuni intr-un mod corespunzator, dar mai ales la momentul potrivit. Jocurile din aceasta categorie sunt create de psihologi cu experienta, astfel incat acestea reprezinta un transfer de competenta de la o armata de specialisti catre adultul care se joaca cu copilul, a explicat Ioana Saidel, educator Montessori.*Sondajul EduClass.ro a fost realizat online, in perioada mai-iunie 2019, pe un esantion de 524 de persoane. **Studiul Toys that Inspire Mindful Play and Nurture Imagination, 2018