Jocurile educative: moft sau necesitate? Cum il alegi pe cel potrivit pentru copilul tau?

De exemplu, copiii invata sa imparta, sa coopereze, sa inteleaga conceptul de echipa, dar si de caritate, cu ajutorul unui scenariu ce are la baza o petrecere in padure . Imaginatia, vocabularul, abilitatea de a se exprima oral, dar si capacitatea de sinteza si vederea spatiala sunt puse la incercare cu ajutorul unui joc care presupune scrierea unei povesti plecand de la... forme geometrice.Un soricel cu o casa dezordonata contribuie la dezvoltarea acuitatii vizuale, la rezolvarea de probleme, in timp ce jucatorii mici invata sa puna totul la loc si astfel sa creeze categorii de obiecte. Un joc care ii ajuta pe copii sa isi exprime verbal si non-verbal emotiile, sa dezvolte memoria, creativitatea, abilitatile de ascultare, de comunicare, dar si increderea in sine este Emotii, care pare la prima vedere un simplu joc de pantomima. Why Connect , unul dintre cele mai populare jocuri de la Chalk and Chuckles ii ajuta pe cei mici sa faca o multime de conexiuni logice, sa argumenteze, le pune la incercare atentia, rabdarea, dar si cunostintele deja acumulate. Fiecare nou joc este un prilej de a crea conexiuni noi, dezvoltand astfel si capacitatea de a elabora strategii. Tot spre strategie sunt orientate si jocuri precum Super Spy sau Long Legs, dedicate copiilor cu varste peste 6 ani.Ne dorim sa oferim alternative reale la jocurile pe calculator sau tableta, indiferent de varsta. De aceea, am incercat sa aducem jocuri care sa fie interesante si pentru copii si pentru adulti, oferindu-le astfel prilejul de a petrece timp impreuna. Un timp in care distractia sa fie cuvantul de ordine, a explicat Anca Leibovici, reprezentantul unui magazin de jocuri educative.