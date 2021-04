Top carti preferate de copii: de la sah la notiuni despre corp si povesti cu emotii

In acest context, portofoliul Didactica Publishing House s-a extins deja in primele luni ale anului cu peste 50 de titluri, care se adreseaza atat copiilor, cat si parintilor – cu carti din categoria Parenting si Dezvoltare personala - si cadrelor didactice. Dezvoltarea cognitiva, a vocabularului si abilitatilor de comunicare, a gandirii logice, a creativitatii si imaginatiei, explorarea sinelui si a emotiilor, sunt cateva dintre abilitatile pe care le ating noile titluri Didactica Publishing House.Printre noile aparitii din aceasta prima parte a anului se numara o noua serie – Vreau sa inteleg – care promoveaza intelegerea si acceptarea copiilor cu diferite deficiente si eliminarea discriminarilor, carti de tip enciclopedie – Pas cu pas in jurul lumii sau Marea carte despre flori,Enciclopedia experimentelor sau Vreau sa stiu: cum functioneaza corpul meu, dar si romane celebre, in versiuni adaptate si ilustrate – Micutele doamne – Louise May Alcott, Insula comorii – Robert Louis Stevenson. Iata care au fost si cele mai apreciate titluri:Top 5 vanzari titluri noi ianuarie - martieSahul: O poveste pentru copii - Adrianna și Ursula StaniszewskaFiecare copil este o comoara - Andreea SchützeDoamna Pufin, cea mai buna arhitecta - Kimberly AndrewsSoapta - Pamela ZagarenskiVreau sa stiu: Cum functioneaza corpul meu - Pierre Winters & Madeleine van der RaadTop 5 vanzari generale ianuarie-martieSahul: O poveste pentru copii - Adrianna și Ursula StaniszewskaFiecare copil este o comoara - Andreea SchützeCe, cum si de ce simt: Ema si Eric descopera emotiile - Ioana Chicet - MacoveiciucDoamna Pufin, cea mai buna arhitecta - Kimberly AndrewsTe rog, multumesc, te iubesc!: Ema si Eric invata bunele maniere - Ioana Chicet - MacoveiciucPrintre colectiile ce vor avea noi aparitii in perioada urmatoare se numara cele educative care il au ca protagonist pe micutul Max, dar si pe simpaticul postas Felix, precum si noi titluri din colectiile Sunt, seria Doctor CatherineDolto – care de data aceasta se indreapta catre subiecte sensibile precum bullyingul- , seriile de lectura pe categorii de varsta, dar si noi aparitii in seria Marea Carte cu Jocuri, dedicate Exploratorilor, respectiv Craciunului.In segmentul de carti si jocuri educative, in perioada urmatoare vor fi lansate doua noi seturi de harti mentale, orientate catre invatarea unei limbi straine, respectiv aprofundarea operatiilor matematice. Si colectiile dedicate metodologiei Montessori vor primi noi aparitii in portofoliu, carti dedicate parintilor si cadrelor didactice care doresc sa implementeze aceasta metoda educationala. In aceeasi idee, de a oferi resurse educationale alternative, Didactica Publishing House va publica si caiete noi de la Larousse, dedicate activitatilor individuale desfasurate de copiii prescolari.