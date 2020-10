Ofera copilului ingrijirea specifica tipului sau de piele cu Mustela

Una dintre cele mai gresite conceptii in ceea ce ii priveste pe bebelusi este aceea ca pielea lor este asemanatoare, cu particularitati si nevoi similare. Insa, este important de retinut faptul ca nu toti bebelusii au acelasi tip de piele, ceea ce inseamna ca nevoile lor sunt diferite.In acest sens, Mustela a demarat campania internationala) prin care incurajeaza parintii sa aleaga produse de curatare si ingrijire care sa raspunda nevoilor specifice ale pielii copilului. Normala, uscata, foarte sensibila sau cu tendinta atopica,Inca de la nastere, pielea bebelusului prezinta simptome prin care o poti caracteriza cu usurinta.este cea care arata perfect, fara a prezenta semne de uscaciune si sensibilitate. Totusi, cu toate ca nu pare sa aiba vreo problema in aparenta, pielea este oricum foarte fragila.este caracterizata prin semne de uscaciune care pot aparea inca de la nastere. Aceasta stare de pielea aspra, mai putin catifelata si cu tendinta de descuamare poate dura chiar cateva luni, mai ales in aceasta perioada predominata de vant, aer rece si uscat.este una reactiva si se inroseste usor atunci cand are de-a face cu agresiunile externe zilnice precum vant, apa dura, frecarea cu hainele etc. Pielea foarte sensibila se manifesta si prin senzatii de furnicaturi si „piele care tine”.este usor de identificat; inca de la o varsta mica copilul se poate confrunta cu o piele extrem de uscata care alterneaza intre perioade de puseuri de eczema, eruptii rosii si perioade cu stare normala a pielii.In orice moment al zilei, fie ca ne referim la ora de baie, la curatarea sau ingrijirea propriu-zisa a pielii, este important sa fie alese produse care sa raspunda nevoilor specifice ale fiecarui tip de piele.Chiar daca este perfect normala, si acest tip de piele are nevoie de hidratare zilnica si protectie de lunga durata. In portofoliul Mustela se regaseste o gama completa de produse special concepute pentru pielea normala, formulate cu un ingredient natural patentat – Avocado Perseose.Piele uscata trebuie sa fie in mod deosebit hidratata, protejata si mai ales hranita. Astfel, produsele formulate de Mustela sunt extrem de hranitoare si au la baza doua ingrediente active naturale patentate – Avocado Perseose si Ceramide + Cold Cream.Reactiva si cu un disconfort ridicat, pielea foarte sensibila necesita hidratare si calmare imediata si de durata. Plecand de la aceasta idee, Mustela a creat o gama completa de produse de igiena si ingrijire, fara parfum si cu doua ingrediente active naturale de baza – Avocado Perseose si Schizandra.Nu in ultimul rand, pielea cu tendinta atopica are nevoie zi de zi de hidratare, calmare si refacerea stratului de lipide. Produsele acestei game sunt formulate cu Avocado Perseose, asociat cu Oleodistilat de Floarea Soarelui.O ingrijire corecta si adaptata a pielii va avea drept rezultat o stare de bine si de confort a bebelusului sau copilului, precum si diminuarea acestor probleme specifice.