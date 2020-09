Cand este momentul sa duci copilul la psihoterapie

Copilul tau spune mereu NU, este morocanos, nu doarme, refuza sa se joace cu altcineva decat cu tine, nu reuseste sa se adapteze la gradinita, are nevoie de sprijin si suport constant din partea unui adult desi nu mai este bebelus? Sunt cateva dintre problemele care ii duc pe unii parinti la cabinetul de psihoterapie. Cand ar trebui un copil sa inceapa un astfel de program? Explica specialistii, pentru Ele.ro.Inaintea inceperii unui program terapeutic, spun acestia, este necesara o evaluare psihologica a copilului in cadrul unei sedinte organizate. Aceasta evaluare urmareste acumularea de informatii semnificative care vor conduce la alegerea tipului de interventie psihologica necesara celui evaluat.Se urmaresc cateva lucruri in cadrul acestei evaluari: identificarea nivelului de dezvoltare psihologic al copilului in raport cu varsta cronologica, pe toate ariile de dezvoltare - neuro-motor, cognitiv, limbaj, atentie, autonomie, social, emotional, comportamental, dar si identificarea cauzelor diverselor manifestari ce pot aparea si pot impiedica buna desfasurare a vietii copilului - ticuri, anxietate, enurezis, stereotipii, crize de furie, agresivitate, somatizari, a explicat Andreea Tamas, terapeut si fundraiser in cadrul Asociatiei Kinetobebe.In urma evaluarii psihologice copii pot fi indrumati spre un program de terapie psihologica, de dezvoltare personala sau de terapie ocupationala.Terapia psihologica este o interventie realizata cu scopul autocunoasterii, si/sau a preventiei si remiterii unor probleme de natura emotionala, comportamentala sau cognitiva. Prin acest serviciu se urmareste o dezvoltare armonioasa, complexa, pe toate cele cinci arii - socializare, limbaj, autoservire, cognitive, motricitate fina si generala, astfel incat la varsta scolara si adulta, copilul sa fie independent din toate punctele de vedere, a mai explicat Andreea Tamas.Scopul general al dezvoltarii personale este imbunatatirea calitatii vietii, cunoasterea si acceptarea de sine. Pot beneficia de dezvoltare personala toti copiii ce intampina dificultati de adaptare scolara/sociala, de exprimare si de gestionare a propriilor emotii.De asemenea, in urma evaluarii, specialistul poate recomanda sedinte de consiliere pentru parinti. Parintii copilului sunt cele mai importante persoane din viata celui mic. Ei sunt responsabili de cresterea copilului si de crearea unui mediu afectiv, sigur, in care el sa se poata dezvolta armonios. Consilierea Parentala se adreseaza oricarui parinte care are nevoie de directii in privinta strategiilor de educare si crestere a celui mic, a mai detaliat fundraiserul Asociatiei KinetoBebe.Prin sedintele de consiliere parentala terapeutul va urmari imbunatatirea relatiei parinte-copil, rezolvarea conflictelor aparute intre copil si parinte, intelegerea sistemului de recompense/pedepse in educatia copilului si a interactionarii optime cu acesta, intelegerea/acceptarea deficientei copilului - daca este cazul - si descoperirea de mijloace prin care sa il poata sprijini.Un ingredient important in succesul interventiei asupra dezvoltarii psihologice a copilului il reprezinta crearea aliantei terapeutice parinte-copil-terapeut, nu intamplator copilul aflandu-se in pozitie centrala ci datorita faptului ca orice demers si interactiune cu scop terapeutic trebuie sa functioneze dupa reguli si norme in interesul copilului si dezvoltarii acestuia, spune psihologul Adina Dumitrescu, psiholog afiliat Asociatiei Kinetobebe.