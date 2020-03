Infectii respiratorii recurente la copii? Ce poti face

Infectiile respiratorii recurente sunt extrem de suparatoare pentru cei mici, iar sistemul lor imunitar este “zguduit” din temelii. Nici nu apuca sa se refaca bine dupa o viroza, ca sunt “atacati” de o alta, insa acest lucru poate fi evitat daca se iau masurile necesare pentru cresterea imunitatii.se manifesta prin febra, tuse, stranut, apatie, nas infundat, rinoree. In functie de localizarea lor, infectiile respiratorii sunt de doua tipuri: - ale cailor aeriene inferioare; - ale cailor aeriene superioare.In colectivitate, infectiile respiratorii se pot transmite foarte usor de la o persoana la alta, prin contact direct sau indirect. Prima regula de prevenire a infectiilor respiratorii pe care trebuie sa o invete un copil este sa respecte cu rigurozitate normele de igiena, in special a mainilor.Alte reguli de care trebuie sa se tina cont sunt: - evitarea contactului cu copii sau adulti cu semne vizibile de infectie respiratorie. - evitarea locurilor aglomerate in sezonul favorabil. - spalarea si sterilizarea suzetelor si a biberoanelor. - dezinfectarea jucariilor, a telefoanelor adultilor cand copiii au acces la ele, si a suprafetelor ce ar putea fi contaminate - o alimentatie bogata in vitamine cu rol in stimularea si consolidarea sistemului imunitar.Administrarea de suplimente alimentare pentru cresterea imunitatii este eficienta pentru combaterea infectiilor respiratorii. La copii cu varsta minima de 6 luni este recomandata administrarea, un supliment alimentar sub forma de picaturi orale, din extracte de plante si indulcitori naturali.Produsul poate fi administrat atat cu caracter preventiv, de la primul semn de viroza respiratorie, cat si in cadrul schemei de tratament, in asociere cu antibiotice si medicamente simptomatice. Virodep are spectru larg de actiune, fiind eficient atat in combaterea virusurilor si a bacteriilor, cat si in consolidarea sistemului imunitar. Copiilor cu varste peste 3 ani li se poate administraCu un continut bogat in vitamine (B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, acid folic), betaglucan, lactoferina, resveratrol, betacaroten si suc concentrat din fructe, suplimentul are caracter preventiv si terapeutic in cazul infectiilor respiratorii si al recidivelor acestora. Cu actiune antivirala, antibacteriana, de consolidare a sistemului imunitar si de tonifiere a organismului dupa diferite boli, este extrem de eficient in reducerea duratei si a severitatii simptomelor infectiilor respiratorii.