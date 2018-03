5 afectiuni care pot sa apara in timpul sarcinii

Sarcina afecteaza fiecare parte a corpului tau. Schimbarile hormonale si cele de la nivelul sistemului imunitar te pot face mai vulnerabila la aparitia infectiilor si la alte afectiuni serioase.Tocmai de aceea, sarcina reprezinta o perioada delicata in viata oricarei femei si este important sa stii din timp ce probleme ar putea sa apara.Este normal sa ai simptomele unei anemii usoare in timpul sarcinii, insa lipsa fierului si a vitaminelor din organism pot provoca aparitia unei anemii severe.Potrivit site-ului Webmd.com , anemia te poate face sa te simti mult mai obosita si mai slabita decat in mod obisnuit, iar daca nu o tratezi la timp, se va agrava si riscul de aparitie a complicatiilor in timpul sarcinii, precum travaliul si nasterea premature.Febra, o tuse suparatoare, ochii rosii si un nas care curge pot parea inofensive la prima vedere, insa sunt primele semne care iti arata ca ai o infectie in organism, care cel mai probabil este pojarul.Aceasta este o afectiune cu atat mai serioasa, cu cat poate produce malformatii ale fatului, in special in primele saptamani de sarcina. Alte complicatii care pot sa apara sunt avortul spontan, nastere prematura sau greutatea redusa a copilului la nastere. Din acest motiv este important sa te informezi din timp despre cum poti sa previi aparitia pojarului , mai ales ca nu ai vrea ca infectia sa fie transmisa si copilului.Infectiile urinare sunt frecvente in timpul sarcinii deoarece uterul, care este asezat deasupra vezicii urinare, incepe sa creasca si apasa pe vezica, incetinind fluxul urinar. Atunci cand fluxul urinar este lent, bacteriile nu sunt eliminate din tractul urinar, ceea ce creste riscul aparitiei infectiilor.Daca simti nevoia sa urinezi mai des si apar simptome precum usturime, dureri in zona abdomenului sau sange in urina, este cazul sa apelezi la un medic specialist pentru un tratament potrivit. In cazul in care nu tratezi afectiunea din timp, va provoca infectii la nivelul rinichilor, iar asta va mari riscul aparitiei travaliului prematur.In timpul sarcinii, varicele sau venele varicoase reprezinta o afectiune des intalnita. Motivul pentru care apare e faptul ca circulatia sangelui creste, iar venele se dilata, ceea ce produce aparitia unor dungii vinetii proeminente pe corp, dar si pe fata.De cele mai multe ori, varicele dispare de la sine dupa nastere, insa in cazul in care nu da semne sa dispara, este recomandat sa mergi la medicul dermatolog pentru un tratament specific.Scurgerile vaginale sunt normale, insa pe perioada sarcinii acestea cresc cantitativ din cauza faptului ca nivelul de hormoni din organism este mult mai ridicat decat in mod obisnuit. Scurgerile trebuie sa fie transparente sau usor albicioase, insa daca observi ca au o textura branzoasa, o culoare verzuie, urme de sange sau un miros urat, ar trebuie sa mergi la medic, deoarece poate sa fie vorba despre o infectie vaginala.Cea mai frecventa infectia vaginala in timpul sarcinii este candidoza, iar conform site-ului Babycenter.com , simptomele sale mai pot sa includa mancarini si roseata in zona vaginului, dar si senzatii de arsura in timpul urinarii.