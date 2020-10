5 cele mai frecvente intrebari despre sarcina

Numarul de saptamani de sarcina se calculeaza incepand din prima zi a ultimei menstruatii. Avand in vedere ca putine femei stiu exact ziua in care a avut loc conceptia, medicii considera ca acesta este singurul reper pe care se pot baza.Ca sa nu pierzi timp numarand pe calendar saptamanile, poti folosi un calculator de sarcina. O varianta rapida si foarte simplu de folosit gasesti la https://miculrinocer.ro/calculator-sarcina/ ; cu un simplu click vei reusi sa afli in ce saptamana de sarcina te afli si care este data probabila a nasterii.Majoritatea femeilor au la un moment, dat, in decursul sarcinii, un episod de sangerare, fara ca acesta sa fie indicatorul unei probleme. In primul trimestru de sarcina apare destul de frecvent o sangerare usoara in momentul in care are loc implantarea embrionului in peretele uterin.Mai multe informatii despre posibilele cauze ale sangerarii vaginale in sarcina si despre modul in care ar trebui sa procedezi daca treci printr-un asemenea episod poti gasi aici: https://www.reginamaria.ro/articole-medicale/sangerarea-vaginala-sarcina O alimentatie sanatoasa si hranitoare este foarte importanta, mai ales in timpul sarcinii. Dar expresia “a manca cat pentru doi” nu e un sfat bun: nu vrei sa iei prea mult in greutate in cele 9 luni.Organismul tau va avea grija sa ii “transmita” fetusului in dezvoltare toti nutrientii de care are nevoie. E esential sa mananci carbohidrati cu digestie lunga din cereale integrale, sa ai un aport adecvat de fibre si proteine, insotite de grasimi sanatoase.Pentru ca ritmul vietii zilnice si calitatea alimentelor de pe piata ridica adeseori probleme, specialistii obisnuiesc sa recomande un supliment de vitamine si minerale ca sa previna eventualele deficiente care ar putea sa te afecteze.Racelile sunt frecvente la femeile insarcinate, avand in vedere ca sistemul imunitar este ceva mai putin activ in aceasta perioada. E important sa combati febra: in prima jumatate a sarcinii poate afecta dezvoltarera bebelusului; poti face asta cu banalul paracetamol simplu.In rest, recomandam rabdare, odihna, multe lichide si tratamente populare de tipul gargarei cu apa sarata si mierii. Mai multe idei despre asta poti gasi aici: https://www.drmax.ro/raceala-in-sarcina-tratament Exista o serie de alimente pe care gravidele ar trebui sa le evite: carne cruda sau insuficient gatita, sushi cu peste crud, mousse de ciocolata, maioneza si alte retete cu oua crude. Evita si excesul de peste oceanic, bogat in mercur.