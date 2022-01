5 modificari normale in timpul sarcinii

Pe intreaga perioada a sarcinii, pe langa distensia abdomenului mamei, ca urmare a cresterii copilului, pot aparea si alte modificari considerate a fi normale, in special in timpul primului trimestru.Prezenta lor depinde de fiecare mamica si sarcina in parte, astfel ca nu este obligatoriu sa fie prezente de fiecare data. In cazul in care ele apar, este bine sa fie recunoscute, pentru a putea evita ingrijorarile suplimentare si a evita orice stres nejustificat.Este bine de retinut faptul ca nu toate modificarile sunt in mod obligatoriu fiziologice. De aceea, este esential sa transmiti medicului ginecolog care iti supervizeaza sarcina orice fel de modificare sesizata si sa discuti cu acesta deschis despre tot ce te preocupa.In general, modificarile care apar in sarcina sunt aceleasi, fiind destul de restranse. Se pot enumera in jur de cinci manifestari diferite ce au o incidenta considerabila in randul femeilor gravide.Oboseala este una dintre cele mai intalnite manifestari ale unei sarcini. Aceasta apare in special in trimestrul I, ca urmare a cresterii intensitatii proceselor metabolice ale corpului si epuizarea acestuia in incercarea de adaptare la noile conditii.In majoritatea cazurilor, oboseala mamicilor este comuna si se reduce pe masura ce sarcina avanseaza si corpul se obisnuieste si isi calibreaza necesarul de energie. Daca aceasta stare de oboseala este exagerata si/sau persista un timp indelungat, ar fi bine sa te consulti cu medicul tau pentru a identifica o posibila anemie.Chiar si daca oboseala s-a instalat din cauza anemiei prin lipsa de fier, aceasta se poate rezolva cu ajutorul imbunatatirii dietei sau suplimentarea cu fier sub forma de lactoferina ( globoferrina ).Meteorismul abdominal, cunoscut popular sub denumirea de balonare, reprezinta un eveniment adesea intalnit in timpul sarcinii. Acest fapt poate fi neplacut, insa nu este un lucru ingrijorator.Cea mai buna abordare este revizuirea dietei, cu identificarea si eliminarea unor alimente care agraveaza senzatia de balonare. In plus, luarea unor mese mai mici si mai dese, fata de unele copioase si mai rare, este un pas util inspre scaderea severitatii balonarii.O alta manifestare din sfera digestiva, destul de neplacuta si la fel de des intalnita precum balonarea, este constipatia. Chiar daca dieta pe care ai ales-o poate contine o cantitate destul de mare de fibre pentru o persoana care nu este insarcinata, in cazul tau aceasta poate fi insuficienta.Incearca sa mentii o stare de hidratare optima si sa adaugi pe cat de multe fibre posibil in dieta. De asemenea, poti discuta cu medicul tau despre posibilitatea administrarii suplimentelor cu fibre.Acest aspect al greturilor matinale este foarte cunoscut. Prin urmare, este de la sine inteles ca senzatia de greata este o modificare a sarcinii destul de des intalnita in randul femeilor gravide.Greata poate fi sau nu urmata de varsaturi si, in unele cazuri, poate fi prezenta pe tot parcursul zilei. Din fericire, este specifica primului trimestru, astfel ca de cele mai multe ori dispare de la sine pe masura ce sarcina evolueaza.In timpul sarcinii, durerile de cap pot avea o multitudine de cauze. Cel mai adesea, acestea apar insotite de senzatia de greata si/sau de varsaturi. Pot sa apara si spontan, ca rezultat al unei sensibilitati exacerbate la hormonii specifici sarcinii.Sursa foto: Shutterstock