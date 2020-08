Insolatia in sarcina: simptome si primele masuri

Una dintre cele mai frecvente intrebari pe care un medic specialist obstetrician le primeste in perioada verii din partea pacientelor insarcinate este: pot merge la mare sau la piscina fara a pune in pericol fatul?Raspunsul este da, insa, spre deosebire de o perioada obisnuita, o gravida trebuie sa fie atenta la mult mai multe lucruri care ii pot pune in pericol sanatatea ei si a copilului. Cel mai important dintre acestea este expunerea prelungita la soare.Se stie ca razele solare sunt importante pentru sintetizarea vitaminei D, atat de importanta in timpul sarcinii, insa expunerea prelungita la caldura, mai ales intre orele 11:00- 17:00 poate influenta negativ atat mama, cat si fatul. Cea mai periculoasa afectiune pe care o poate provoca excesul expunerii la soare esteInsolatia este o stare de supraincalzire a organismului. Sistemul natural de racire a corpului, anume transpiratia, nu poate tine pasul, iar temperatura acestuia incepe sa creasca brusc, depasind 40 grade, in timp ce metabolismul general scade.Insolatia este considerata o urgenta medicala deoarece produce o congestie a vaselor creierului, ce poate determina hemoragii cerebrale sau edem cerebral (hipertensiune intracraniana), punand astfel in pericol atat viata gravidei cat si a fatului. Atunci cand mama suporta o crestere brusca a temperaturii corpului ei, automat aceasta supraincalzire se rasfrange asupra lichidului amniotic si a fatului. Astfel, daca sunteti insarcinata este recomandat sa nu petreceti mai mult de 2-3 ore la plaja sau la piscina, si, nu la soare. O zi intreaga pe plaja, de exemplu, poate provoca hipertensiune arteriala si unei gravidei care nu are probleme cardiace in mod normal, cauzand complicatii grave atat mamei cat si bebelusului.Daca gravida se expune la temperaturi ridicate in primele 3 luni de sarcina, acest fapt poate duce la nasterea unui copil subponderal, cu dizabilitati de invatare sau probleme comportamentale, spune un studiu publicat in Jurnalul Britanic de Obstetrica si Ginecologie in anul 2009.- In prima faza, simptome de hipertermie: dureri de cap, greata si ameteli, epuizare, lipsa poftei de mancare, dureri ale globilor oculari, congestia fetei, neliniste, tegumente palide, reci si umede- In cea de-a doua faza pielea devine fierbinte, rosie, uscata sau cu transpiratie excesiva, apar varsaturi severe (in jet), diaree, incoerenta in vorbire, stari de lesin, halucinatii, tahicardie, anxietate (sentiment de pericol iminent si nedeterminat, insotit de o stare de rau, de agitatie), respiratie dificila, convulsii, pierderea cunostintei pentru mai mult de un minutCea mai buna metoda in tratarea insolatiei este sa o prevenim!- Este recomandat ca gravida sa stea numai la umbra;- Acoperirea capului cu o palarie de soare sau un batic este obligatorie!- Este recomandat consumul a minim 3 litri de lichide pe zi- Este recomandata purtarea de haine usoare din fibre naturale in culori deschise si un costum de baie intreg, care sa acopere integral abdomenul- Este recomandata utilizarea unei creme de protectie solara cu SPF peste 50Insa, daca se intampla ca in urma unei expuneri prelungite la caldura, gravida sa aiba simptomele de mai sus, mergeti de urgenta la medic!Primul ajutor, in cazul insolatiei consta in: indepartarea hainelor, aplicarea de comprese reci pe spate, gat, la subrat si consumul de lichide reci.este medic specialist obstetrică ginecologie la Clinica PriMed și la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului "Alessandrescu-Rusescu" din București, dar și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila". În ciuda vârstei,a participat la peste 50 de cursuri și congrese de specialitate și este autorul și co-autorul a numeroase articole și lucrări științifice precumsau