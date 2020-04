O pandemie iminenta, mai devastatoare decat COVID 19 are acum antidot!

Văzând-o că își ascute coasa, Sfântu Petre o întreabă pe coana Moarte:- Pentru ce te pregătești așa de bine?- Am întâlnire cu Ciuma, mergem să secerăm 100 de mii de suflete. După vreo câteva luni, Moartea și Ciuma se întorc obosite și se întâlnesc cu Sfântu Petre:- Ce-i cu voi? Ați zis că omorâți numai 100 de mii și eu am avut peste 10 milioane de solicitări la porțile Raiului!- Așa-i, zise Ciuma, eu mi-am făcut norma de 100 de mii. De restul s-a ocupat Frica.Mai periculoasă decât acest nou virus, este Frica. Frica poate paraliza sistemul imunitar și, la întâlnirea cu virusul, corpul este posibil să nu mai poată lupta cu toate armele. Chiar dacă sună parcă prea simplu, această explicație este demonstrată științific de către specialiștii în neuroștiințe, epigenetică și psihologi.Vestea cea mai bună este că avem la dispoziție o listă lungă de antidoturi.Vestea și mai bună este că ne sunt foarte la îndemână și poți realiza chiar și un mix de ingrediente în funcție de preferințe.Ia să vedem câteva:- bancuri, glume, comedii- discutii funny la telefon- chat, de la balcon-la-balcon- descoperirea unor noi pasiuni cu rezultat imediat: gastronomie, ordinomie (cand inveti sa faci ordine)- complementonomie (când începi să descoperi că făcutul de complimente altor vietăți au un efect magic!), sexul, cititul, și, cu litere mari, SPORTUL!- ar mai fi: pictatul, cântatul, împletitul, datul cu var, sculptatul în peretele care dă spre vecinul preferat și bătutul în țeavă.- pentru că nu este suficient exploatată această pasiune la nivel global, simt nevoia să mă repet: cititul de cărți. De preferat, siropoase și de dragoste.- domnii pot descoperi magia șurubăritului. De ce instalatorii au așa un mare succes la femei? Acum poți afla!- Folosirea foarfecelui sau a mașinii de tuns poate fi foarte funny, mai ales când nu te pricepi!- somnul! În sfârșit, s-a dat liber la somn, chiar dacă ora s-a dat înainte! Dacă ușoare urme de anxietate îți tulbură somnul, ia-ți o pernă de relaxare. Dacă nu ai cu cine te îmbrățișa în fapt de seară, ia o pernă Imbrățișare . Iată, soluții există!- toate acestea funcționează, dar ce facem atunci când avem copii prin preajmă? Nu-i nimic, găsim și pentru ei soluții! Ce facii când vrei să ai parte de intimitate și nu te lasă inima să scoți copilul din patul tău? Montează-i un baldachindeasupra patului LUI și vei vedea cum miracole se întâmplă! Iar peste 9 luni, și dorința copilului de a mai avea un frate sau soră se poate îndeplini.Că avem atâtea resurse în noi pe care le putem exploata, încât toate informațiile despre coronavirus, infectări, interdicții, ordonanțe și morți pot avea un impact redus asupra noastră. Iar dacă, din nefericire ai pe cineva în carantină sau spital, cel mai bun mijloc de a-i fi de ajutor e să ai moralul ridicat. Ceea ce ni se întâmplă acum are și părți pozitive. Este exact ca paharul pe jumătate plin! Concentrează-te pe ce este în pahar și nu pe ceea ce lipsește.Sunt Iuliana și de 10 ani fac perne pentru gravide și baby-nest-uri în România. Am doi copii, și acu doi ani am trecut printr-un cancer cu metastaze. Crede-mă, știu ce înseamnă Frica, Teama de Moarte, Boala și Durerea.Mulțumește lui Dumnezeu pentru sănătatea ta și pentru ceea ce ai.Și dacă tot o faci, cumpără din România.Că și noi, producătorii locali, facem treabă bună.Mulțumesc! Joli-bebe.ro , un magazin de producător, cu perne pentru toată familia.