Pregatirea pentru sarcina in 6 zile

Esti pregatita sa devii mamica. Iata ce trebuie sa faci cu 6 zile inainte de data conceptiei. Afla mai multe despre primul trimestru de sarcina pe calculator sarcina Daca doriti sa deveniti mama va trebui sa intrerupeti orice forma de prevenire a sarcinii pe care o utilizati. Puteti ramane insarcinata imediat dupa oprirea unor tipuri de contraceptie, cum ar fi anticonceptionale.Vitaminele prenatale sunt special concepute pentru a oferi organismului dumneavoastra ceea ce are nevoie in timpul sarcinii. Inceperea unui prenatal acum va va ajuta sa evitati deficientele nutritionale in timpul sarcinii timpurii. De asemenea, veti avea timp sa incercati cateva branduri pentru a vedea sunt asimilate cel mai bine pentru corpul dumneavoastra.In plus fata de vitamina prenatala, s-ar putea sa ai nevoie de un supliment de acid folic pentru a preveni defectele tubului neural in timpul sarcinii. Asigurati-va ca luati cel putin 400 pana la 800 micrograme de acid folic pe zi. Asigurati-va ca vitaminele prenatale nu contin deja aceasta cantitate. Dupa ce ramaneti gravida, medicul dumneavoastra va poate prescrie vitamine care contin o cantitate mai mare.De asemenea, puteti obtine multe dintre vitaminele si mineralele de care aveti nevoie din consumul unei alimentatii sanatoase, echilibrate. Bucurati-va de alimente proaspete, sanatoase. Daca bugetul va permite, este posibil sa doriti, de asemenea, sa includeti mai multe fructe si legume organice in dieta dvs. pentru a va limita expunerea la toxine.Miscarea de cel putin trei pana la cinci ori pe saptamana este un alt mod minunat de a va pregati pentru sarcina.Alege ceva usor precum mersul pe care il poti face pana la magazin sau parc. Incepeti cu doar 10 pana la 15 minute la un moment dat si prelungiti calatoria pana 30 de minute. Daca doriti mai multe provocari, incercati activitati cum ar fi jogging, ciclism sau drumetie pe munte. Obtineti beneficii suplimentare pentru sanatate cu mai multe exercitii fizice. Daca sunteti deja activ, puteti incerca sa va deplasati intre 150 si 300 de minute in fiecare saptamana.Medicul dumneavoastra va va examina si, eventual, va lua sange pentru a verifica nivelul de colesterol si multe altele. In cadrul acestei vizite, puteti aduce, de asemenea, orice alte probleme de sanatate pe care le-ati putea avea.