Primele simptome ale sarcinii

Atentie, insa! Cand banuiesti ca esti insarcinata este important sa faci un test de sarcina, urmat de analiza de sange care iti va indica nivelul de HCG (hormonal de sarcina care incepe sa circule in sangele si urina femeii la 6-10 zile dupa fecundare) si apoi un consult de specialitate la medicul ginecolog. Cel mai simplu calculator sarcina este calendarul, varsta sarcinii fiind determinata in functie de data ultimei menstruatii.Multe femei au raportat, insa, si alte simptome la inceputul sarcinii, chiar in primele saptamani dupa conceptie. Cele mai comune simptome timpurii ale sarcinii sunt senzatia de greata, cu sau fara varsaturi, sensibilitatea crescuta a sanilor, nevoia de a urina mai des, starea de oboseala accentuata si aversiunea sau pofta pentru anumite alimente.Alte simptome de sarcina, chiar daca nu atat de frecvente, sunt sangerarea vaginala usoara (sangerarea de implantare) sau crampele abdominale, dispozitie oscilanta, ameteli si chiar constipatia.Cele mai multe femei gravide au raportat aparitia primelor simptome undeva la doua-trei saptamani dupa fecundare.Greturile "matinale", care pot aparea, insa, in orice moment al zilei sau al notpii, apar dupa 2-3 saptamani de la concepere. Explicatia pentru aparitia greturilor in sarcina este cresterea rapida a concentratiei de estrogen si progesteron. Aceasta crestere are drept consecinta incetinirea digestiei, accentuarea simtului mirosului si, in consecinta, intoleranta la anumite arome cum ar fi cea de tigara, cafea, parfum sau chiar de mancare.Tot modificarile hormonale ce au loc din momentul fecundarii determina si cresterea volumului si a sensibilitatii sanilor. Acestia vor deveni mai plini si mai grei si uneori chiar durerosi.Tot in perioada de inceput a sarcinii apare si o senzatie de oboseala accentuata, cauzata tot de modificarile hormonale, dar si de scaderea nivelului de glucoza in sange, a tensiunii arteriale si de cresterea productiei de sange.Din cauza tensiunii arteriale si a glicemiei scazute apare deseori si starea de ameteala semnalata de multe gravide la inceputul sarcinii, care poate duce chiar la stari de lesin.Daca ai ramas insarcinata si vrei sa stii totul despre dezvoltarea copilului si transfomarile care te asteapta, ai nevoie de calculator sarcina. Aici afli cum si cat creste copilul in dimensiuni in fiecare saptamana, ce organe se dezvolta in anumite perioade, ce controale medicale ar trebui sa faci in fiecare trimestru de sarcina si, nu in ultimul rand, data probabila a nasterii copilului mult asteptat.