Sarcina si coronavirus: sfaturile expertilor

Cum te poti proteja

Coronavirusurile sunt o familie numeroasa de virusuri care provoaca boli care variaza de la raceala comuna la boli mai severe. Noul coronavirus care a creat pandemia din prezent este o tulpina noua care a fost descoperita in 2019 si care nu a fost identificata anterior la om. Un nou studiu publicat in "The Lancelot" ofera dovezi despre Coronavirus spunand ca nu poate fi transmis de la mama la copil.Este foarte important insa sa va protejati mai mult pe timpul sarcinii. Daca esti interesata sa afli data probabila a nasterii bebelusului tau, cuvintele care il vor defini, zodia si numele la moda in 2020 acceseaza aplicatia calculator sarcina online.\r

Desi nu exista vaccin pentru noul coronavirus, proaspetele mamici pot lua o serie de masuri de precautie. Acestea sunt in general de igiena.Duceti mana la gura cand tusiti (folosirea cotului este o tehnica buna)Evitati persoanele bolnaveEvitarea atingerii cu mainile nespalate a ochilor, nasului si a gurii;Curatati-va adesea mainile folosind sapun si apa sau dezinfectant pe baza de alcoolSa mentina distanta fata de persoane de cel putin 1 metruPurtati masca medicala.Daca porti o masca de fata, asigura-te ca se muleaza bine pe nas si gura.Arunc-o in mod corespunzator si pune alta de fiecare data cand cineva de langa tine tuseste sau stranuta.Este o situatie fara precedent in ceea ce priveste studiile despre acest virus. Important este sa respectati ce spun autoritatile si sa va informati din surse de incredere deoarece pot exista stiri false si speculatii.