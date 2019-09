Inapoi la scoala! Cum pregatesti copilul rapid si eficient

Alegerea tinutei scolare pentru copil

Alegerea ghiozdanului si a accesoriilor potrivite

Doar cateva zile ne despart de noul an scolar, dar tu esti gata? Cea mai mare provocare a parintilor o reprezinta insa alegerea ghiozdanului perfect, mai ales cand copilul se afla in primii ani de scoala, dupa care urmeaza uniforma si rechizitele. Daca ai nevoie de ajutor in stabilirea criteriilor dupa care sa alegi totul, iata cateva idei: \r

\r

Camasi si tricouri albe, pantaloni, fuste si colanti negri sau bleumarin, acestea sunt bazele uniformei standard in Romania. SMYK All for kids le propune elevilor si parintilor sa fie creativi si sa aleaga fie camasi cu maneca lunga sau scurta, cu gulere rotunde sau ascutite, fie tricouri cu guler si nasturi, fie tricouri simple sport. Fetele au la dispozitie fuste bleumarin plisate sau drepte, uni sau cu imprimeuri discrete, iar baietii pot sa aleaga pantaloni clasici de costum, blugi albastri sau belumarin, ori pantaloni de reiat. Puloverele gri si indigo, vin la fel de creative, cu imprimeuri sobre, in linii drepte ori mai jucause cu inimioare metalice, picouri si margele bleumarin. „Cand alegem tinuta de scoala trebuie sa ne gandim, in primul rand, la confortul si libertatea de miscare pe care o au copiii si, apoi, sa impacam viziunea institutiei si dorintele noastre estetice.”, declara Gabi Urda, consilier vestimentar.\r

\r

Orice scolar are nevoie de un penar complet echipat si de un ghiozdan ergonomic care sa nu ii puna in pericol sanatatea coloanei vertebrale. Pe langa normele de siguranta, la SMYK All for Kids gasiti ghiozdane cu imprimeuri cu personaje din desene animate, special gandite pentru elevii din clasele mici, dar si cu echipele de fotbal favorite ale celor mai mari. Desigur nu lispesc nici modele clasice: cu buline, fluturi sau modele geometrice.Nicoleta Tincea, kinetoterapeut la KinetoBebe raspunde la intrebarea Ce facem in cazul in care copilul are de dus mai multe materiale la scoala, iar rucsacul nu mai cantareste 10% din greutatea corpului sau? „Recomandarea noastra ar fi sa facem impreuna cu copilul ghiozdanul, sa excludem toate materialele de care nu are nevoie, sa cumparam caiete mai subtiri, un penar mai usor, iar recipientele cu mancare sa nu fie grele sau dure. De asemenea, este foarte importanta organizarea in interiorul ghozdanului si compartimentarea. In compartimentele posterioare, adica cele apropiate de spate, vom pune cartile si caietele mai grele, iar in compartimentele din fata si in cele exterioare, obiectele cele mai usoare, astfel incat greutatea ghiozdanului sa se resimta mai putin si sa fie distribuita in mod egal pe tot spatele acestuia.”, declara Nicoleta Tincea, kinetoterapeut la KinetoBebe.