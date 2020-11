Invatamant digital in anul pandemiei. Cum si cu ce resurse

In contextul invatamantului online adoptat aproape fortat, a fost lansat primul program digital educational, adaptat programei scolare, care se adreseaza deopotriva cadrelor didactice si parintilor. Elaborate dupa pedagogia finlandeza, materialele educationale lansate de Editura DPH sprijina dezvoltarea unor abilitati practice, precum scriere si citire, comunicare, matematica, stiinte ale naturii sau muzica, dar si abilitati din zona lifeskills, precum management emotional, responsabilitate, echilibru sau cooperare.Intr-o prima etapa, acestea cuprind materiale educationale dedicate clasei pregatitoare si elevilor din clasele I – III, realizate in parteneriat cu Edustudio Helsinki. Ambele pachete sunt operate si utilizate prin intermediul platformei Cloubi, o platforma de invatare finlandeza de tip e-learning, utilizata cu succes in scoli din multe tari europene (Finlanda, Germania, Austria, Suedia etc.), dar si in SUA.Contextul actual a demonstrat ca digitalizarea sistemului educational presupune mai mult decat adaptarea la un context tehnologic. Pedagogia digitala nu este un simplu material in format pdf prezentat pe ecran, ci o abordare mult mai complexa. Prin aceasta platforma educationala oferim un suport real pentru cadrele didactice, dar si pentru parinti, astfel incat achizitiile fundamentale ale copiilor sa fie facute natural, prin joc si printr-o interactiune facila, accesibila, a explicat Florentina Ion, director general si fondator al Editurii Didactica Publishing House.Pachetul digital Ghiozdanul din padure se adreseaza invatatorilor si parintilor care doresc sa sprijine invatarea la clasa sau la distanta, a copiilor din clasa pregatitoare. Acesta cuprinde 8 module care permit o predare si invatare interactiva pentru materiile: comunicare in limba romana, matematica si explorarea mediului, dezvoltare personala, muzica si miscare, arte vizuale si abilitati practice.Cele 8 module tematice se bazeaza pe o poveste cu 5 personaje ce ghideaza invatarea. Aceasta poate fi urmarita in format audio sau poate fi citita de un adult. Pachetul digital contine peste 200 de activitati, 80 de resurse imprimabile, activitati de evaluare si auto-evaluare, dar si un ghid pedagogic, cu resurse si idei inspirate din pedagogia finlandeza. Fiecare copil are un cont de acces propriu, astfel ca invatatorul sa poata urmari progresul fiecarui elev. Pachetul digital este insotit de un ghid pedagogic imprimabil, cu resurse si idei pentru invatator. Astfel incat acesta sa poata urmari progresul individual al fiecarui copil, sa faca evaluari si comentarii punctuale si sa primeasca inregistrari video si audio ale proiectelor elevilor.Pachetul digital Scrie cu Zmeisorii se adreseaza invatatorilor si parintilor care doresc sa sprijine invatarea, aprofundarea si evaluarea continuturilor de ortografie si punctuatie la clasa sau la distanta, a copiilor din clasele I- III. Acesta a fost conceput pe baza competenetelor generale si specifice din curriculumul national, publicat de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania. Primele 5 module sunt un suport pentru predarea si invatarea interactiva a principalelor continuturi de scriere si citire la materia Comunicare in limba romana: grupuri de litere si sunete, ortograme,scrierea corecta a cuvintelor, punctuatie. Modulul 6 include activitati de evaluare.Accesul pentru un an la pachetul Ghiozdanul din padure costa 280 de lei, redus de la 560 de lei, respectiv 23 de lei/luna. Acesul pentru un an la pahetul Scrie cu Zmeisorii este de 88 lei, redus de la 176 de lei, respectiv 7 lei/luna.