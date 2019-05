1 iunie pentru adolescenti. Cum sa va distrati in familie

Cel mai mult copiii isi doresc timp alaturi de parintii lor. Incurajeaza-i si fi-le alaturi in explorarea laturei creative cautand activitati in care va puteti implica impreuna. Pentru pasionații de artă poți alege o experienta cadou de la Complice.ro, un magazin virtual de cadouri altfel. De exemplu, poti combina un atelier de pictură pe porțelan cu un atelier de scriere creativă. Nu doar că va reuși să se relaxeze și să uite de stresul zilnic, însă va învăța multe lucruri noi și interesante dezvoltându-și în același timp latura creativă. Iar dacă ai un băiat care visează sa devina pilot, sau pur și simplu este pasionat de zboruri, pachetul Virtual travel va fi cu siguranță o experiență plăcută pentru acesta. Va avea ocazia să piloteze un avion Boeing 737 într-un simulator de zbor care îl va face să creadă ca se află la manșa unui avion real. În plus, va avea ocazia să viziteze, tot virtual, orice loc din lume își dorește.Dacă adolescentul tău este pasionat de știință îl poți ajuta să-și dezvolte această pasiune cu ajutorul kit-urilor și instrumentelor special create pentru aceștia. Cu ajutorul unui microscop va putea să descopere lumea microscopică care ne înconjoară, iar cu ajutorul telescopului va putea admira stelele în toată splendoarea lor. Și ce ar fi mai plăcut decât să aibă un singur instrument care sa-l ajute sa facă ambele lucruri? Kit-ul Keycraft Microscop/Telescop este un telescop și microscop de dimensiuni mici, asemănător cu un stilou. Telescopul mărește de 8x iar microscopul de 30x. Grafix Set experimente - Calatorie in spatiu este ideal pentru copiii pasionați de călătoriile în spațiu și descoperirea Universului în care trăim. Kit-ul este perfect pentru descoperirea relației cauza-efect și pentru familiarizarea cu elementele din spațiu. În plus, aceștia pot construi un sistem solar, pot modela marțieni și vor observa cum cresc cristalele. În schimb, dacă este pasionat de fizică, kit-ul Circuite electrice de la Grafix i se va potrivi mânușă. Kit-ul este perfect pentru descoperirea relației cauza-efect și pentru familiarizarea cu noțiuni primare de fizică. Poate pune în practica 10 experimente haioase: poate face un conductor electric, curentul electric sa circule prin lichid, un balon cu LED și multe altele. Toate aceste kituri sunt disponibile pe site-ul EduClass.ro.Pasionații de lectură vor aprecia întotdeauna o carte. Așadar nu ezita să-i dăruiești una sau mai multe cărți care fac furori printre adolescenții din ziua de azi. Libris.ro, cel mai mare retailer online de carte din Romania, recomanda La cinci pași de tine de Rachael Lippincott, Mikki Daughtry. Cartea spune povestea Stellei Grant care simte nevoia sa-si planifice viata pas cu pas - poate pentru ca plămânii ei bolnavi, pe care nu-i poate controla, i-o guvernează oricum, trimițând-o periodic în spital. Mai mult aceasta este obligată să stea în permanență la șase pași distanță de oricine i-ar putea transmite o infecție pulmonară. Asta până îl întâlnește pe Will, care nu ține cont de reguli, și de care Stella se îndrăgostește. Oare n-ar putea sa fure măcar o mică parte din această distanță, în schimbul a tot ceea ce plămânii lor defecți le-au furat din viață? Cât de periculoși ar putea fi numai cinci pași între ei, dacă asta îi ajuta să câștige sufletește?Un alt roman apreciat de adolescenți este Doamna de la Miezul Noptii, de Cassandra Clare, primul volum din Seria Uneltiri Întunecate. Romanul spune povestea Emmei Carstairs, o tânără războinică, un vânător de umbre, cel mai bun din generația sa. Ea trăiește doar pentru a lupta. Umăr la umăr cu parabatai-ul ei, Julian Blackthorn, patrulează pe străzile din Los Angeles, unde vampirii își fac de cap pe Sunset Strip, iar spiritele naturii - cele mai puternice dintre creaturile supranaturale - sunt în pragul unui război deschis cu vânătorii de umbre. Când încep sa apară trupurile unor oameni și elfi omorâți la fel cum fuseseră uciși și părinții Emmei când ea era copil, este creată o alianță nesigură. Fiecare indiciu pe care îl descoperă duce la alte secrete. Ce i-a ascuns Julian în toți acești ani? De ce Legea vânătorilor de umbre le interzice parabatailor să se îndrăgostească unul de altul? Cine este asasinul real al părinților ei?Adolescența este vârsta la care copii adoră să-și petreacă timpul alături de prieteni. Dăruiește-i jocuri de societate care să-l ajute să-și formeze legături strânse alături de prieteni și pe care să le puteți juca și împreună. Un joc extrem de popular acum este jocul de strategie -Jucătorii se folosesc de planificarea strategică pentru a încerca să își blocheze adversarul și să câștige jocul. Câștigător va fi cel care reușește să facă un lanț neîntrerupt de piese care leagă latura albastră de jos a tablei de joc cu latura albastră de sus. Un alt joc extrem de popular în toata lumea esteAcesta este și cel mai vechi joc de strategie din lume! Jucătorii încearcă să-și revendice teritoriile prin înconjurarea unor secțiuni de pe tabla de joc și prin încercuirea pieselor adversarului!este un joc destinat adolescenților care visează să devină detectivi. Doi spioni rivali cunosc agentul din fiecare loc. Aceștia livrează mesaje codificate prin care le comunica agenților operativi unde să se ducă la întâlniri clandestine. Agenții operativi trebuie să dea dovadă de inteligență. În cazul în care decodifică greșit, pot avea parte de o întâlnire neplăcută cu un agent inamic – sau, mai rău, cu asasinul! Unde le gasesti? Tot pe EduClass.ro.