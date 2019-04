20 de nume de fete la moda in 2019

Iata cateva nume de fete la moda in 2019:

Vei fi mama unei fetite si esti in cautarea unui nume? In fiecare an, lista se mareste. In 2019, exista cateva nume de fete , speciale, cu o semnificatie aparte.\r

\r

: nume de fata de origine latina, cu semnificatia de "Ceea ce poarta lumina" sau "Cea care este nascuta din lumina", referindu-se la fetele care se nasc in zori.: nume de origine greaca, cu semnificatia "intelepciune" sau "cea care poseda intelepciune".: nume de origine ebraica, care inseamna "cel ales", "cel iubit de Dumnezeu".: forma feminina a lui Martin, de origine latina si inseamna "consacrata fata de zeul Marte".: varianta latina "Paulus" si Paola. inseamna "Minorul", "Cel mic".: de origine latina "Iulus" / "Iulia", nume cu care au fost identificati membrii familiei romane Julia. inseamna "consacrat lui Jupiter".: nume de origine ebraica, cu semnificatia "dreptatea lui Dumnezeu".: nume de origine latina, cu semnificatia "sanatoasa si curajoasa".: de origine latina si inseamna "Aurora", "Dawn", "alb".: nume de origine germanica, inseamna "Mare", "Imens", "Puternic".: de origine germanica, sensul sau este "puternic", "care este puternic".: de origine ebraica si semnificatia ei este "printesa", "doamna", "suverana".: nume origine ebraica, inseamna "incantare".: nume de origine ebraica, inseamna "Gradina lui Dumnezeu".: de origine latina "Claudinus", inseamna "cel care merge cu dificultate". Evoca bunatate si onestitate.: de origine latina, inseamna "curajos", "viguros", "sanatate".: de origine latina inseamna "Bunatate", "Blandete", "spiritualitate".: de origine ebraica inseamna "compasiune", "milostiva".: de origine greaca inseamna "iarba" sau "lastari verzi".: de origine evreiasca inseamna "Lady".