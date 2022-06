4 lectii importante pe care cei mici le invata din povesti

Primele amintiri pe care le avem de cand eram mici se leaga, intr-un fel sau altul, de lumea povestilor. Cine nu a auzit de „Cenusareasa”, „Praslea cel Voinic si merele de aur” sau „Frumoasa din padurea adormita”? Sunt personaje legendare de partea carora am fost cu totii, inca de la primele fraze ale povestii. Și cu cat actiunea se complica mai mult, cu atat ne simteam mai inversunati pentru victoria printului sau a printesei. In aceste povesti pentru copii am descoperit magia, bunatatea sau chiar viclenia. Cei mici invata din absolut orice context si felul in care se inconjoara cu povesti le creionează imaginatia si le ofera noi si noi tipare de gandire. De aceea este foarte important pentru ei sa citeasa sau sa li se citeasca, deoarece de aici primesc o multime de lectii binevenite la varsta lor. Iata doar cateva exemple:Ce convingere poate fi mai productiva decat cea ca fiind mic, esti automat si bun si tocmai de aceea devii invincibil? Exista o varsta potrivita pentru toate. Cand sunt mici, ei isi deschid aripile si descopera ca fiecare experienta este uimitoare. Entuziasmul trebuie sa fie caracteristica principala a descoperirilor din fiecare zi, iar adultii sunt cei care fac mai clara diferenta dintre bine si rau. Astfel, cel mic este pus la adapost si nu isi formeaza frici inutile.„Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti” este finalul atat de asteptat al povestilor. Expresia ofera autenticitate povestii si intamplarilor. Copilul reuseste astfel sa asocieze adevarul cu un lucru bun, de dorit si incurajat. Deschiderea parintilor are aici o mare importanta, deoarece tirul de intrebari va fi constant, iar responsabilitatea adultului este si de a seta limite pentru cel mic, in asa fel incat el sa se obisnuiasca mai usor cu ce este bine sa faca si cu ce nu.Exemplele din fiecare zi ii fac pe cei mici sa actioneze intr-un fel sau altul. Cu siguranta, daca ei vor vedea un comportament si verbal vor afla ca nu este bine procedeze in modul respectiv, vor avea tendinta sa reproduca ce au vazut. Imitarea la varste mici este usoara, tocmai de aceea povestile ii ajuta pe parinti sa formeze obiceiuri sanatoase si productive pentru copii. Sa fim harnici, energici, voiosi si muncitori este secretul zilelor frumoase si incarcate de activitati distractive. Importanta este aici adaptatea micilor treburi la competentele sau varsta copiilor. Este indicat, de exemplu, sa ii implicam in activitati casnice, dar niciodata nu trebuie sa depasim masura, pentru ca efectul va fi distructiv, in loc sa le demonstram cat de bine se pot descurca atunci cand duc la bun sfarsit ceea ce putem numi „treburi de oameni mari”.Daca cel mic nu a zambit azi cu gura pana la urechi, este momentul sa o faca. Nu intamplator basmele se incheie frumos, cu nunta, petrecere și bucurie. A trai fericit pana la adanci batraneti induce acea idee de bucurie a fiecarei zile, de care cei mici ar trebui sa fie siguri. Problemele si incercarile sunt minimalizate, pentru a evidentia ca totul este usor si rezolvabil. Tocmai de aceea le putem contura o lume superba cu ajutorul povestilor si este bine sa ii lasam si sa viseze cu ochii deschisi intr-o oarecare masura. Specialistii atrag atentia ca nu este bine sa transformam propriul copil intr-un psiholog pe care il incarcam cu toate problemele noastre cotidiene. Sa ii lasam sa mai viseze. Nu trebuie sa creasca prea repede, ci dimpotriva, exact cand sunt pregatiti.Pana si adultii mai simt nevoia din cand in cand sa se cufunde in povestile copilariei. Cei mici au cu atat mai mult nevoie de acest sentiment de bucurie. In plus, povestile si lectura dezvolta atentia si vocabularul, avantaje suplimentare adaugate la starea de bine sau de visare. Asadar, cititi-le celor mici si incurajati-i sa citeasca.Sursa Foto: Shuterstock