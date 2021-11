5 lucruri care nu trebuie sa lipseasca de la petrecerile pentru copii

Copilul tău își așteaptă cu nerăbdare ziua de naștere în fiecare an. În calitate de părinte, îți revine rolul esențial de a te asigura că acea zi specială este sărbătorită corespunzător și că micuțul sau micuța ta se va simți în centrul atenției. Așadar, pregătește-te din timp să-i organizezi copilului tău o super-petrecere! S-ar putea să te simți copleșită de ofertele și variantele pe care le ai la dispoziție, însă noi te vom ajuta să faci puțină ordine în informații și să te concentrezi pe ceea ce contează. Iată 5 lucruri care n-ar trebui să lipsească de la nicio petrecere pentru copii:Zilele de naștere, onomasticile, serbările, petrecerile de Halloween, Paște, Crăciun, etc, sunt ocazii mult așteptate de cei mici pentru a petrece timp cu prietenii, jucându-se în voie, participând la concursuri, întreceri, ateliere de creație și spectacole special concepute pentru ei. Pentru că bucuria crește atunci când este împărtășită cu prietenii și familia, asigură-te că la petrecerea copilului tău vor putea participa cei mai apropiați prieteni -colegi de la grădiniță/școală, vecinii din bloc alături de care se joacă în fiecare zi- dar și membri importanți din familie pe care copilul tău îi îndrăgește - bunici, unchi, mătuși, verișori. Trimite invitaților toate detaliile petrecerii cu aproximativ o lună înainte de marele eveniment, și nu uita să îi suni cu două săptămâni înainte pentru a confirma participarea.Dacă vrei să-i ajuți pe invitați să se relaxeze și să intre mai ușor în atmosfera de sărbătoare, decorațiunile joacă un rol extrem de important, așa că alege cu grijă, din timp, toate materialele de care ai nevoie de la un magazin specializat cu articole de petrecere. În funcție de tematica pe care o vei alege, adaugă pe lista de cumpărături: baloane multicolore cu heliu, coifuri, trompete, decorațiuni și figurine pentru prăjituri și tort, ghirlande cu stegulețe, bannere, față de masă, pahare din plastic șervețele și tacâmuri colorate, măști haioase, tunuri de confeti.Inclusiv activitățile pe care le vor desfășura copiii trebuie bine stabilite din timp pentru a te asigura că nu se strecoară momente de plictiseală. Cei mici vor fi încântați de program pentru că își dau seama că fiecare moment al petrecerii le descoperă câte o surpriză. Activitățile și jocurile le poți pregăti chiar tu, însă trebuie să ai la dispoziție o recuzită bogată - mingi, sfoară, jucării, puzzle-uri, planșe de colorat, creioane, lipici, foarfece, plastilină, etc - și, în plus, va trebui să îți petreci tot timpul alături de cei mici pentru a te asigura că înțeleg instrucțiunile jocurilor, sunt în siguranță și se distrează.Alternativa ar fi să inviți la ziua de naștere a copilului tău animatori petreceri copii . Firmele serioase îți stau la dispoziție cu animatori cu experiență, energici, haioși, entuziaști, care iubesc să se joace cu cei mici și să stârnească hohote de râs. Copilul tău are cu siguranță cel puțin un personaj preferat din desenele animate. Invită chiar acele personaje la ziua lui de naștere și îți garantăm că va fi o surpriză pe care nu o va uita prea curând! Animatorii vin pregătiți cu tot ce e nevoie pentru jocurile și întrecerile pe care le vor organiza. Le vor capta ușor atenția celor mici, iar timp de două-trei ore (în funcție de timpul pe care îl aloci acestui moment) copiii vor intra în lumea plină de veselie, magie și culoare pe care animatorii o țes cu îndemânare pentru ei.Jocurile interactive, concursurile antrenante, întrecerile de dans, glumele și giumbușlucurile nu vor lipsi din program. De asemenea, dacă închiriezi animatori la petreceri pentru copii de lavei vedea că ei sunt foarte pricepuți și la modelajul din baloane și adevărați artiști când vine vorba de pictura pe față. Lăsați-vă cu încredere pe mâna profesioniștilor, cei mici vor avea parte de cea mai tare experiență din viața lor!Fie că este vorba de un fotograf profesionist (în cazul unei petreceri cu fast, în detaliu planificată) pe care îl închiriezi, fie că rogi pur și simplu înainte de petrecere o mătușă sau un bunic să imortalizeze momentele principale ale petrecerii, asigură-te că nu treci cu vederea acest aspect important. Poate încă nu-ți dai seama, dar în ziua petrecerii vei fi foarte solicitată - telefoane cu felicitări, primirea invitațiilor, gestionarea momentelor petrecerii, întreținerea atmosferei - și s-ar putea să nu mai ai timp pentru acele poze prețioase. Așadar, deleagă din timp pe cineva cu această misiune, mai târziu vei aprecia că acele clipe unice au fost imortalizate.Micii petrecăreți s-au pregătit conștiincios pentru ziua de naștere a copilului tău cu daruri care mai de care mai interesante și neașteptate. Nu uita că și lor le-ar plăcea să se întoarcă acasă cu un mic cadou care să le amintească de evenimentul grozav la care au participat. Sugestia noastră în acest sens ar fi să-i pregătești fiecărui invitat câte o punguță în care să pui o jucărioară și câteva bomboane, acadele, bănuți de ciocolată, câte un ou Kinder. În cazul în care ai invitat la eveniment animatori petreceri copii, discută cu aceștia și vezi ce variante de „surprize de final” îți vor propune ei.Fie că vor veni ei pregătiți cu punguțele de cadouri, fie că vor strecura surprizele într-o piñata pe care micii invitați o vor sparge la final sau le vor transforma darurile în premii pe care copiii le vor câștiga la finalul jocurilor, animatorii te vor ajuta să le oferi celor mici câte o amintire deosebită de la petrecerea pe care ai organizat-o.