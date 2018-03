7 trucuri prin care ii poti stimula creativitatea copilului tau:

Ai putea crede ca unii copii pur si simplu nu se nasc cu creativitate in ei, aceasta fiind o calitate care se regaseste doar in anumite persoane. Acest lucru nu poate fi mai fals de atat, sustin expertii de la Universitatea Berkeley, din Statele Unite ale Americii, care, intr-un raport in care au luat in calcul mai multe studii, sustin clar ca “toti copii se nasc la fel de creativi”. Modul in care creativitatea este exprimata de copii si dezvoltata in timp tine foarte mult de parinti, mai explica acestia. Ca mama, poti avea o influenta decisiva asupra creativitatii copilului tau, prin stimularea acestei calitati sau prin inhibarea ei. E important de stiut faptul ca nu doar exprimarile artistice fac parte din creativitate, ci si stiintele, inteligenta emotionala, sociala si chiar abilitatea de a rezolva mai usor anumite probleme, mai detaliaza profesorii de la Berkeley. Persoanele creative sunt considerate mult mai flexibile si capabile sa se adapteze foarte usor la noile tehnologii si trenduri in societate. Ca parinte, sunt cateva moduri prin care te poti asigura ca ajuti la dezvoltarea creativitatii celui mic.Cuvantul cheie atunci cand vorbim despre resursele necesare este timpul. Copilul are nevoie de timp nestructurat, complet liber de alte sarcini pentru a putea sa-si imagineze ce vrea si cum vrea, fara influenta adultilor din jurul sau. Normal, creativitatea unui copil poate insemna mult deranj in casa, asa ca asigura-i un spatiu special pentru astfel de activitati. Unul dintre cele mai accesibile moduri ca cel mic sa-si poata exprima ideile creative este o astfel de hartie cartonata , din care acesta poate crea orice forma, de la barci, case, flori, nori pana la orice altceva i-ar trece prin minte.Nu numai decorul casei sau spatiile speciale de joaca sunt importante pentru creativitatea celui mic, ci si mediul inconjurator ca atmosfera. O atmosfera generala dominata de idei creative il va ajuta enorm sa inteleaga mai bine acest spirit si sa-l experimenteze mai des. La cina puteti sa va jucati cu idei de activitati pentru urmatorul weekend, incurajandu-l pe cel mic sa caute sa faca lucruri la care pana acum nu s-a mai gandit. Ajuta-l sa ia decizii, chiar si atunci cand este previzibil ca va esua sau va face o greseala. Potrivit studiilor, copiii carora li se imprima teama de greseala, din cauza ca vor fi judecati, vor fi mai putin creativi pe viitor. Peretii camerei celui mic ar trebui acoperiti cu elemente creative, poate realizate chiar de catre el. In acest fel, va fi incurajat sa isi dezvolte ideile mai mult. In acelasi timp, nu te feri sa-i povestesti despre artistii, scriitorii si cantaretii tai preferati, ajuta-l sa inteleaga noile tehnologii investind pasiune, nu teama de nou.Nu fii sefa lui in fiecare moment. Cu cat va aveacmai multe bariere cand este mic, un copil se va feri pe viitor de gandirea creativa. Va cauta reguli, va fi strict si mult mai putin flexibil.Daca tot am vorbit de limite, poate ar fi recomandat ca timpul petrecut in fata televizorului sa fie putin limitat. Ajuta-l sa foloseasca acest timp intr-un mod mult mai distractiv, prin lectura si arta. Este timpul in care trebuie sa descopere cativa scriitori preferati si sa mazgaleasca pana cand ramane fara creioane si va avea nevoie de un set nou.Multi parinti refuza sa se lase contrati de copiii lor, crezand ca astfel isi vor pierde autoritatea in fata lor. Insa ideile diferite de ale tale ale celor mici pot fi foarte productive pe viitor. Atunci cand se afla in fata unei probleme, provoaca-l sa gaseasca mereu mai multe moduri de rezolvare. In acest fel, nu se va multumi niciodata cu calea cea mai usoara.Rasplata este de multe ori inteleasa gresit. Daca esti multumita de modul in care copilul tau a invatat sa cante la pian, spre exemplu, nu-l rasplati cu un obiect sau ceva dulce, ci rasplateste-l mai bine cu cateva ore libere sa deseneze ce vrea el. Studiile arata ca rasplata de tip “recompensa” a unei activitati va limita pe viitor creativitatea copilului, acesta cautand mereu doar o cale sa mai capete o alta recompensa.Nu te uita mereu la rezultatul final al unei idei creative, ci la procesul prin care a ajuns acolo. Intreaba-l mereu pe cel mic daca s-a distrat facand acel lucru si ce i-a placut cel mai mult? In acest fel, el se va gandi mai mult la proces decat la rezultat.