Ajut-o pe Cristina! Ofera-i sansa la viata pentru a fi alaturi de copilul ei

Boala a depistat-o dupa un control de rutina, la care s-a prezentat avand dureri usoare in zona sanului drept.La palpare a simtit un nodul. Speriata, a mers de urgenta la medic, unde a aflat ca trebuie sa urmeze niste investigatii amanuntite, deoarece este suspecta de cancer de san.A urmat o saptamana de panica, asteptare, Cristina si familia ei mergand, din disperare, la aproape toti medicii cunoscuti din tara si specializati in oncologie. Raspunsurile acestora i-au accentuat si mai mult teama ca nu va reusi sa invinga aceasta boala incurabila.Medicii din tara ii spuneau ca boala ajunsese intr-un stadiu avansat, care necesita extirparea sanului, adica masectomie.In tara, Cristina trebuia sa astepte si rezultatul biopsiei, care sa-i confirme malignitatea tumorii. Din pacate, rezultatul il putea primi in 3 saptamani, un timp prea lung, pentru o boala care avanseaza atat de rapid. Cristina avea nevoie de o confirmare mai rapida, pentru a putea lua masuri si a estompa dezvoltarea tumorilor.Dupa ce medicii din Romania i-au sugerat sa astepte, Cristina si-a pastrat calmul si a inceput sa faca cercetari astfel incat sa gaseasca o rezolvare mai rapida pentru boala ei. A aflat ca in Turcia exista medici specializati in oncologie, in special in cancerul la san, si a decis sa plece sa faca noi investigatii. Cu ultimele economii, Cristina a ajuns la o clinica in Turcia, unde a facut toate analizele necesare si a primit rezultatul biopsiei in doar doua zile. Cristina a aflat pentru a doua oara ca sufera de cancer la san, iar forma cu care a fost diagnosticata este una agresiva, cu o tulpina rara.Mai intai i s-a recomandat chimioterapie, 6 sedinte inainte de operatie.Cristina a ajuns acum la cea de-a patra sedinta de chimioterapie.La chimioterapie face trei substante, care in mod normal in Romania doua dintre ele sunt decontate de stat, iar cea de-a treia este decontata doar pentru pacientii care prezinta metastaze, conform protocolului din Romania.Drept urmare este nevoita sa faca chimioterapia in Turcia, unde o sedinta costa 3.300 de euro. Pana acum, Cristina a cheltuit aproximativ 20.000 de euro, bani stransi de la familia ei, rude, prieteni apropiati si colegi de munca.Din pacate, toate economiile ei au fost epuizate si are nevoie de ajutorul nostru. Pentru operatia pe care urmeaza sa o faca in luna iunie, Cristina are nevoie de inca 25.000 de euro, bani pe care nu mai are de unde sa ii stranga.Ofera-i si tu o sansa la viata si ajut-o sa fie alaturi in continuare de fiica ei, Natalia, un suflet mic, care are nevoie de mami! Orice suma donata este o clipa in plus de viata pentru Cristina!Poti face donatii in conturile deschise la ING Bank pe numele Cristina Liliana Iancu:RO26INGB0000999904007804RONCristina Liliana Iancu BancaRO70INGB0000999909042088EURCristina Liliana Iancu Banca