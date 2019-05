bigstep lanseaza o noua colectie de incaltaminte pentru copii

bigstep si recenta colectie lansata sunt un motiv in plus sa incepeti achizitiile pentru sezonul cald. Recunoscut pentru selectia de incaltaminte pentru copii, pentru colectiile sale cu produse de marca din randul specialistilor in domeniu, bigstep nu dezamageste nici de aceasta data.Piciorul copilului in crestere are nevoi bine definite care ajuta la dezvoltarea armonioasa. Talpa comoda, materialele de calitate si modelele ce ofera stabilitate piciorului sunt cerintele absolute pe care orice parinte le are atunci cand alege. Iata ca bigstep insumeaza toate cerintele de acest gen.Nume mari din industria deprecum Pablosky, Biomecanics, Garvalin, Agatha Ruiz de la Prada si multi altii fac parte din gama de oferte de la bigstep. In cea mai recenta colectie nu se fac exceptii, astfel ca optiunile sunt un mix perfect de calitate, confort si stil.Incaltamintea pentru copii ne aminteste de farmecul copilariei. Acum mai mult ca niciodata se poarta modelele jucause, designul vesel, in culori vibrante. Un mare accent cade pe detalii. In colectia de primavara - vara lansata de bigstep regasim un univers al culorii si o insiruire de modele incantatoare pentru orice categorie de varsta.Tenisi cu motive florale, balerini colorati, sandale clasice, cu print exotic sunt cateva dintre optiuni. In cazul incaltamintei pentru fete sunt impletituri, fluturi, o paleta vasta de culori calde - dar in special roz si alb, in timp ce pentru baieti se remarca stilul clasic, designul minimalist, in culori potrivite spre a fi parte dintr-un mix vestimentar - predomina albastrul, negrul si tonurile de maro. Mocasinii sunt eleganta rafinata, iar acestia vin sub sigla Pablosky. Stilul de pantofi sport este mai variat, atat pentru baieti, cat si pentru fete - inchidere cu scai, talpa robusta, cu logo sau alte detalii ce ies in evidenta.Tipul de incaltaminte ales trebuie sa tina cont de detalii ce asigura confort la purtare. Mai ales cand bebelusul incepe sa invete sa faca primii pasi, tipul de incaltaminte ales trebuie sa ofere siguranta. De aceea, din grija pentru aceste aspecte, colectiile de la bigstep sunt o recomandare, unde branduri renumite sunt reprezentate de modele variate. Asadar,a reusit sa se impuna pe piata de profil prin calitatea inalta a fiecarei perechi de incaltaminte pentru copii.Materialele de calitate, pielea naturala din exteriorul si interiorul incaltamintei, talpa de cauciuc, greutatea redusa si sistemul de inchidere practic si eficient, care ofera stabilitate - toate aceste caracteristici fac din fiecare colectie bigstep un interes al oricarui parinte. Cu incaltaminte potrivita copilul invata sa mearga natural, fara sa fie constrans sau deranjat de vreun detaliu al pantofilor.Colectiile includ de la modele pentru bebelusi (marimile 17-23) pana la modele pentru adolescenti (marimile 32-40), optiuni pentru baieti si fete de-a lungul fiecarei etape de crestere. Colectia denu face exceptie desigur.Cu fiecare pereche de incaltaminte pentru copii bigstep pastreaza aceleasi standard in ceea ce priveste calitatea cu care se prezinta clientilor. Cu deosebita grija pentru cei mici, mereu alaturi de cei mari in alegerea unor perechi de incaltaminte de calitate premium, bigstep este un nume de reper. Descopera si in cadrul paginii oficiale, bigstep.ro, dar si pe conturile sociale -- toate colectiile, ofertele si noutatile.