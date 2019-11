Bolile colectivitatii la copii - care sunt acestea si cum pot fi prevenite

Daca si tu te numeri printre parintii ai caror copii abia au inceput sa mearga la gradinita sau la scoala, nu este cazul sa intri in panica! Trebuie sa stii ca, de cele mai multe ori, bolilecolectivitatii la copii sunt de natura infectioasa. Acestea se transmit prin virusuri, bacterii si alte microorganisme, de la un copil bolnav la celalalt.Insa atat tu, ca parinte, cat si personalul specializat al scolilor si gradinitelor puteti preveni sau ajuta la vindecarea bolilor colectivitatii. In continuare iti prezentam tipurile de afectiuni, precumsi cateva sfaturi utile referitoare la preventie si tratament.De regula, gripa si raceala se regasesc printre virozele respiratorii frecvente in special in sezonul rece. Atunci, numarul cazurilor de imbolnavire se mareste semnificativ. Astfel, gripa e oafectiune infectioasa acuta a cailor respiratorii, raspandita in colectivitate mai ales in perioada noiembrie – martie. In general, printre simptome regasim febra ridicata, frisoanele, durerile ingat, cele musculare, nasul infundat, precum si tusea seaca sau slabiciunea corporala.Raceala e o infectie respiratorie superioara, cauzata de virusuri ce sunt transmise pe cale orala. Simptomele sunt similare cu cele de gripa (exceptie fac febra ridicata si slabiciunea corporala),fiind insa de intensitate mai scazuta. Vaccinarea e considerata cea mai sigura metoda de prevenire a acestor boli.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.