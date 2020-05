Calendarul inscrierilor la gradinita 2020-2021, publicat de Ministerul Educatiei

Inscrierile la gradinita 2020 debuteaza cu reinscrierea copiilor care urmeaza deja invatamantul prescolar. Parintii micutilor care acum sunt grupa mica sau grupa mijlocie ii pot reinscrie la gradinita in perioada 25 mai – 5 iunie.Inscrierea in gradinita a copiilor care nu au mai urmat pana acum invatamantul prescolar se va desfasura in 3 etape.Citeste continuarea pe supermame.ro