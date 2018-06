Care sunt cele mai bune haine pentru copii? Sfaturi utile

Cum ne imbracam copii? Cum alegem hainele cele mai bune pentru ei? Cat de des trebuie sa cumparam haine si mai ales cum putem alege haine care sa le fie bune in timp? Copii cresc repede iar in primii ani de viata, parintii trebuie sa cumpere chiar si lunar hainute. Ce imbracaminte alegem? Hainele copiilor se aleg dupa anumite criterii.Cum alegem cele mai bune si potrivite haine? Iata cinci sfaturi utile de care poti tine cont:Copii cresc repede. In primul an de viata este important sa achizitionezi hainele in functie de stadiul de viata. Alege sa ai haine de la 0-3 luni, 3-6 luni, etc. Atentie, hainele trebuie sa corespunda cu marimile copilului. Centrimetrii reali ai copilului trebuie sa fie si la haine.Fa-ti o lista cu toate hainele de care ai avea nevoie. Ca proaspata mamica o sa ai tendinta sa cumperi tot ce vezi. Alege sa iei doar strictul necesar pentru ca vei cumpara destul de des.Alege haine din materiale bio. Asa eviti aparitia unei dermatite atopice dar ii asiguri confortul necesar copilului tau.Nu exista culoare de baieti sau culoare de fetite. Alege haine viu colorate care iti plac.Alege imbracamintea adecvata pentru orice situatie. Da, din garderoba unui copil trebuie sa faca parte inclusive un costum de ski, costum de balet sau chiar de fotbal.Copii te iau mereu prin surprindere. Daca atunci cand sunt bebelusi murdaresc toate hainele, cand mai cresc, copii sunt imprevizibili. Ca parinte trebuie sa ai mereu hainele potrivite si mai ales cele mai frumoase si bune pentru el.Ti se intampla sa auzi la cunoscutii tai cum copii spun“ tricoul asta nu imi place” sau “ vreau toata roz”, si te sperie reactiile lor? Trebuie sa stii ca este doar o etapa. Copii sunt imprevizibili, iar ei traverseaza etape nu doar la crestere ci si la haine. Fie ca esti mamica de fetita, fie ca esti mamica de baietel trebuie sa stii ca totul trece.Copii poarta haine pe care tu ca parinte nu te-ai gandit sa le cumperi. Daca atunci cand sunt bebelusi ii imbraci cu ceea ce consideri tu, cand ei mai cresc, tu trebuie sa asculti de ei. Nevoile lor se pot imbina armonios cu ideile tale. Cum? Simplu!Alegi haine din bumbac, in sau lana. Sunt materiale usoare care nu ataca pielea. Copilul nu va avea dermatita sau alte boli cauzate de haine. Materialele textile sunt greu de suportat pe pielea copilului si pot aparea bubite, pe cand materialele naturale nu dauneaza.Alege haine care pot fi repurtate si cu alta ocazie. Un costum de printesa poate fi usor transformat intr-o rochie” de gala”, la fel cum costumul de print poate fi un simplu costum de mers la scoala. Este important sa imbini dorintele copilului cu confortul si utilitatea hainelor.sau mai bine zis cum sa cumperi tot ceea ce ai crezut ca nu vei cumpara vreodata. Pentru ca, copii sunt imprevizibili si mereu te vor surprinde! Alege sa achizitionezi imbracamintea pe care tu ai vrea sa o porti: sa fie confortabila, viu colorata si mai ales utila. Si nevoile copilului tau sunt la fel ca si nevoile tale. Trebuie doar sa ti cont de ele si sa cumperi inteligent.