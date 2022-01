Carti pentru copii, perfecte de citit in vacanta de iarna

Iarna, cand ziua e mult prea scurta pentru energia celor mici, iar frigul ii tine departe de locurile de joaca, sa citesti carti pentru copii devine una dintre activitatile cele mai placute.Bookzone are o gama extrem de variata de, in functie de varsta si nivelul lor de dezvoltare, astfel incat sa starneasca interesul si celor mai pretentiosi mici cititori.1.- este o carte pentru copii cu personajele dintre cele mai deosebite: fulgi de nea care viseaza sa se topeasca in palma unui copil, ingeri salvati din zapada de fetite, copii plecati in cautarea lui Mos Nicolae, elfi care ne daruiesc Craciunul. Aceste povestiri, care vor provoca, fara indoiala, imaginatia celor mici, sunt tot atatea indemnuri adresate lor, prin vocile calde, pline de afectiune ale autorilor, Cristina si Alex, la o atitudine deschisa si prietenoasa fata de ceilalti, la bunatate si generozitate.2.- Iarna, cu gerul ei, nu-i sperie deloc pe cei din familia Soricel. In scorbura e cald, camara e plina si lemnele de foc sunt de ajuns pana la primavara. Treburi nu prea sunt, asa ca soriceii se joaca sau mesteresc cate ceva. Ce-ar fi sa construim un joc - cu tabla, zaruri si pioni? Sau sa ne reparam saniile? Sau sa facem gogosi? Cu ceai cald? Si cu dulceata. Iar daca se opreste vijelia de afara, iesim sa ne jucam in zapada? Cine o sa se dea cel mai repede pe derdelus?Aceasta este una dintre acele carti pentru copii care-l vor ajuta pe cel mic sa se familiarizeze cu rutina zilnica din timpul iernii, adaptata la temperaturile scazute si la ritmul lent al desfasurarii vietii de zi cu zi. Cu ajutorul acesteia, micutul tau isi va schimba perceptia asupra iernii si se va imprieteni mai usor cu frigul.3.- aceasta face parte dintr-o serie de carti pentru copii cartonate integral, cu pagini cu clapete, creata de Julia Donaldson in colaborare cu ilustratorul sau preferat, Axel Scheffler, pentru cei mai mici copii – cei care, chiar daca nu stiu inca sa citeasca, stiu sa se joace si le plac cartile.E iarna, iar pentru veverita Veve ziua incepe perfect: a nins toata noaptea. Zapada e numai buna de joaca si sunt atatea de facut! Un om de zapada, de pilda. Dar are Veve tot ce-i trebuie?4.- o noua intalnire cu condorul Isidor si prietenii sai. Cu ilustratii de Radu Raileanu, romanul, care continua O vara cu Isidor, spune povestea condorului Isidor dupa ce a fost eliberat in Sinaia de prietena lui, Serena. Ce faci cand esti liber, dar ai ramas singur-singurel intr-un loc necunoscut, abia ai invatat sa zbori, esti mai degraba domestic decat salbatic si mai vine si gerul?In iarna nesfarsita care-i sta in fata, Isidor trece prin multe aventuri si invata cateva lucruri esentiale pentru supravietuire – cum ar fi ca te poti descurca binisor in viata daca stii sa citesti sau ca prietenii sunt importanti. Alaturi de un corb generos, o bufnita inteleapta si-un cateloi mare si bland, Isidor trece iarna cea grea si pune la cale o evadare spectaculoasa a pasarilor ramase captive la Zoo. Dupa o iarna cat sapte ani, urmeaza sapte zile de vara fericite si lungi cat o viata.5.– aceasta este o poveste despre visuri si despre prietenii care te ajuta sa le transformi in realitate, despre aspiratii imposibile si daruri neasteptate.Un Om-de-Zapada, un ingeras si prietenii lor din Poiana Caprioarelor ii pregatesc o surpriza lui Mos Craciun. Ce daruri vor primi in schimb vei afla doar din paginile acestei carti incantatoare.Intra pe Bookzone.ro, consulta oferta completa de carti pentru copii si fa-i cunostinta prichindelului tau cu fascinanta lume a cartilor!Autor: