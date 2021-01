Ce beneficii aduce jocul de tip puzzle in dezvoltarea copilului tau

Ulterior, pot alege un puzzle cu forme in care pot intra 2 sau 3 piese, precum, nivelul de complexitate crescand odata cu cel mic. Pe langa faptul ca ofera o modalitate ingenioasa de a petrece timpul, acestea ii ajuta pe copii sa recunoasca formele, culorile sau animalele, sa isi dezvolte memoria dar si capacitatea de a gasi solutii. Incepand cu siluete simple si pana la imagini complexe din lumea care ne inconjoara, jocurile puzzle au o multime de beneficii atat pentru copiii nostri, cat si pentru noi.Atunci cand copilul tau incepe sa se joace cu un puzzle, isi va exersa aceste 3 abilitati:- au nevoie sa tina piesele in mana si sa le roteasca pana acestea se potrivesc in forma. Pentru varstele mai mici, acestia pot incepe cu puzzle-uri din lemn, cu piese mari, precum acesta:sauPentru exersarea motricitatii fine puteti incepe cu unsausi sa ajungeti treptat la cele cu mai multe piese, cum este acest Puzzle observatie Djeco Dinozauri. - Vor intelege mai bine lumea din jurul lor, vor invata formele si isi vor exersa gandirea critica si abilitatea de a gasi solutii, intrucat trebuie sa uneasca piesele pentru a obtine o imagine, iar in timp pot gasi si diferite strategii de rezolvare.- invata sa aiba rabdare, sa isi seteze obiective si sa isi gaseasca motivatia intrinseca, intrucat satisfactia va fi cu atat mai mare cu cat vor termina puzzle-ul. De asemenea, invata sa lucreze in echipa atunci cand au de facut un puzzle cu multe piese, precum unFara indoiala, puzzle-urile au o multime de beneficii pentru copiii nostri si e musai sa avem un astfel de joc in casa. De la o singura piesa, la cele cu 1000 de piese sau cele mai complexe de logica sunt, probabil, singurele jocuri care nu se vor demoda niciodata si care isi dezvolta complexitatea odata cu cel mic.Noua ne-a placut tare mult selectia mamicilor de la www.momoclock.ro unde am gasit o varietate de puzzle-uri pentru toate varstele. Intra si descopera-le si tu pe mom o’clock marketplace, locul unde vei gasi produse si servicii alese cu grija cu care mamele isi cresc copiii!