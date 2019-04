Ce sa mananci ca sa ramai gravida. Alimente cheie care cresc fertilitatea. Ce rol are ananasul si cand

Incepe prin a sta departe de junk food si sa consumi suficiente cereale integrale precum si lactate sanatoase, dar si sa iei suplimente cu vitamine prenatale. Dar nu cumva a manca anumite alimente in anumite faze ale ciclului menstrual cresc sansele de a ramane gravida?Specialistii asa sustin, ca a concepe un copil nu e doar despre a face sex mai des, indeosebi in perioada fertila.“Fazele diferite ale ciclului solicita corpul femeii sa produca hormone diferiti si sa traverseze procese separate” afirma dr Jill Blakeway, director medical la YinOva Center New York si autorul cartii “A concepe copii: Un program de trei luni pentru fertilitate maxima”. Asadar, daca o femeie vrea sa isi creasca sansele de a concepe un copil, este bine sa manance alimente care ii sunt in avantaj in fiecare faza.”Din pacate, multe din preconceptiile cu privire la ce sa mananci ca sa ramai gravida sunt doar zvonuri deseori bazate pe ce circula pe net, asa incat specialisti in fertilitate ofera informatii detaliate cu privire la alimentatia potrivita pe fiecare din cele patru faze reproductive ale ciclului menstrual.Cand incepe sa vina menstruatia mai abundent, ai crampe, esti balonata si dispozitia nu este cea mai buna. Iti scad si rezervele de fier, prin menstra. O femeie pierde in medie 30-40 mililitri de sange pe durata ciclului menstrual care poate dura intre 3 si 7 zile. Menstruatia este o perioada optima sa iti amintesti sa consumi alimente bogate in fier. Evita hamburgerii de la fast-fooduri pe care ii consumi ca hrana emotionala din pricina dispozitiei fluctuante. Poti consuma 1-2 insa revino la normal cat mai repede, daca vrei sa dai corpului taualimentatie potrivita pentru a concepe un copil.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.