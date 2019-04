Ce se intampla cu indemnizatiile mamelor care nasc al doilea copil

"In situatia in care persoana care a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, naste unul sau mai multi copii sau se afla intr-o noua situatie dintre cele prevazute la art.8 alin.(2) intr-o perioada de pana la 12 luni de la finalizarea concediului pentru cresterea copilului anterior, daca din calculul indemnizatiei conform art.2 alin.(2) rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior".- Plata indemnizatiei pentru cresterea copilului nu se suspenda in cazul in care persoana indreptatita se afla in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: (...) realizeaza, in decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfasurarea efectiva a unei activitati in perioada de concediu, al caror nivel net nu depaseste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2). "Pragul stabilit, in prezent de 3x nivelul indemnizatiei minime (3x1250 lei = 3750 lei), este insuficient pentru o perioada reprezentata de anul calendaristic. Mentinerea acestui prag ar conduce la iesirea din drepturi a parintilor care realizeaza venituri in aceasta perioada a concediului, venituri pentru care vor plati impozite si contributii la bugetul de stat si cel al asigurarilor de stat," au apreciat parlamentarii.- Este interzis angajatorului sa restrictioneze accesul salariatei/salariatului la acordarea stimulentului de insertie, cu conditia ca salariata/salariatul sa anunte, in scris, angajatorul, cu cel putin 30 de zile inainte, intetia de reluare a raportului de munca sau de serviciu.Proiectul merge spre promulgare la Presedintele Romaniei si se va aplica dupa publicarea acestuia in Monitorul Oficial.